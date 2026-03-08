Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄树棠儿子黄荣璋求婚成功情定KOL女友 入行做配音员 常伴姑姐黄文慧好孝顺

影视圈
更新时间：17:00 2026-03-08 HKT
发布时间：17:00 2026-03-08 HKT

黄文慧胞兄、已故男星黄树棠于2021年因肺癌病逝，终年77岁。黄树棠的儿子黄荣璋亦在圈中发展，是一名配音员。黄荣璋今日（8日）公布喜讯，透露向KOL女友Emily求婚成功，准备展开人生新一页！

黄荣璋下跪向KOL女友求婚

黄荣璋与未婚妻Emily分别在各自的IG限时动态上公布喜讯。从照片可见，黄荣璋为求婚下足心思，现场以大量粉色和白色气球布置，身后更有「MARRY ME」字样的气球，气氛非常浪漫。相中，黄荣璋单膝下跪，向手捧鲜花的女友献上钻戒，而Emily则一脸幸福。黄荣璋分享了女友戴上钻戒、两人手牵手的照片，并简单写下「She say yes!」，而Emily则转发并甜蜜回应：「终于等到你向我下跪呢日，我都等左好耐！」

从另一张照片的配字可见，Emily似乎对婚事期待已久，她写道：「终于唔使俾人再问几时结婚」，看来早已准备好成为黄太太。

相关阅读：黄树棠77岁冥寿 黄荣璋贴父子撑枱脚相：爸爸我爱你

黄荣璋入行做配音员

黄荣璋继承了父亲的演艺细胞，是一名粤语配音员，其未婚妻Emily Yeung则是一名KOL，热衷于分享旅游、饮食资讯。

黄荣璋的父亲黄树棠为香港资深演员，在1979年主演徐克执导的电影《蝶变》而走红，其后在亚洲电视剧集《我和僵尸有个约会》中饰演「求叔」何应求一角，形象深入民心。他的妹妹，即黄荣璋的姑姐，是同为资深演员的黄文慧。由黄荣璋分享的日常照可见，他时常陪黄文慧外出叹美食，非常孝顺。黄树棠于2021年4月因肺癌不幸病逝，如今儿子觅得幸福，相信在天之灵也会感到欣慰。

相关阅读：黄文慧·专访｜曾开酒店拥十几层楼 为事业失嫁豪门机会 掷18万准备身后事

黄文慧人生经历高低：

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
9小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
12小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
01:06
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
影视圈
6小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
10小时前
启思幼稚园幼儿园创办人 陆赵钧鸿逝世 享年98岁 (资料图片)
陆赵钧鸿逝世 香港幼教先驱 创办启思幼稚园
教育新闻
4小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
4小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
5小时前