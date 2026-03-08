黄树棠儿子黄荣璋求婚成功情定KOL女友 入行做配音员 常伴姑姐黄文慧好孝顺

黄文慧胞兄、已故男星黄树棠于2021年因肺癌病逝，终年77岁。黄树棠的儿子黄荣璋亦在圈中发展，是一名配音员。黄荣璋今日（8日）公布喜讯，透露向KOL女友Emily求婚成功，准备展开人生新一页！

黄荣璋下跪向KOL女友求婚

黄荣璋与未婚妻Emily分别在各自的IG限时动态上公布喜讯。从照片可见，黄荣璋为求婚下足心思，现场以大量粉色和白色气球布置，身后更有「MARRY ME」字样的气球，气氛非常浪漫。相中，黄荣璋单膝下跪，向手捧鲜花的女友献上钻戒，而Emily则一脸幸福。黄荣璋分享了女友戴上钻戒、两人手牵手的照片，并简单写下「She say yes!」，而Emily则转发并甜蜜回应：「终于等到你向我下跪呢日，我都等左好耐！」

从另一张照片的配字可见，Emily似乎对婚事期待已久，她写道：「终于唔使俾人再问几时结婚」，看来早已准备好成为黄太太。

黄荣璋入行做配音员

黄荣璋继承了父亲的演艺细胞，是一名粤语配音员，其未婚妻Emily Yeung则是一名KOL，热衷于分享旅游、饮食资讯。

黄荣璋的父亲黄树棠为香港资深演员，在1979年主演徐克执导的电影《蝶变》而走红，其后在亚洲电视剧集《我和僵尸有个约会》中饰演「求叔」何应求一角，形象深入民心。他的妹妹，即黄荣璋的姑姐，是同为资深演员的黄文慧。由黄荣璋分享的日常照可见，他时常陪黄文慧外出叹美食，非常孝顺。黄树棠于2021年4月因肺癌不幸病逝，如今儿子觅得幸福，相信在天之灵也会感到欣慰。

