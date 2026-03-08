前TVB主播蔡雪莹为老公奢华庆生 嫁政界猛人儿子荣升豪门少奶 住独立屋生活富泰

前TVB新闻主播蔡雪莹（Snowy）离巢后转任公关已超过10年，2016年双喜临门，与全国政协朱铭泉儿子、上市公司太子爷朱威霖（William）结婚，更火速三年抱两诞下一对仔女，升呢做豪门少奶。蔡雪莹早前度过39岁生日后，近日为老公庆祝牛一，甜蜜生活羡煞旁人。

蔡雪莹拣精灵花园主题

蔡雪莹日前在IG分享夫妻合照，见到二人身处的地点相当梦幻，蔡雪莹公开的酒店房间，如置身在童话故事中，房内见到有巨型粉红色南瓜车组合床，又有儿童滑梯、房间等，打造出精灵花园主题，据指这间位于港岛区五星级酒店的主题套房，一晚索价约5万元。

相开阅读：前TVB新闻女神蔡雪莹39岁生日 孖上市公司太子爷老公甜蜜庆生 嫁入豪门住九龙塘独立屋豪宅

蔡雪莹除与老公合照外，又与囡囡分开坐在粉红色南瓜车组合床打卡，又有一家四口的合照晒幸福。蔡雪莹留言：「生日快乐，我的丈夫、我的长子、我的挚友，我生命中最重要的人。能与你携手变老，是我莫大的福气。让我们一起创造更多美好的家庭回忆。爱你」。

相开阅读：TVB前主播女神嫁富二代 获富豪老公亲自下厨庆恩爱十年 竟意外撞样关宝慧

蔡雪莹生活写意

毕业于香港浸会大学传理系的蔡雪莹，去年与老公提早庆祝结婚10年，虽然成为富贵人妻，仍未放弃事业，间中接拍广告、又有接司仪工作，曾试过参与电视节目、电影。蔡雪莹去年曾分享贺年相，更意外曝光其九龙塘独立屋的泳池，可见生活富泰写意。

相开阅读：前TVB童颜新闻女神嫁富贵老公再度蜜月？激罕晒泳衣照一部位极坚挺 住九龙塘独立屋优哉游哉