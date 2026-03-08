「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？

现年32岁、曾凭TVB处境剧《爱．回家之开心速递》中「威龙潘金莲Anita」一角为人熟知的女星梁茵（Kiko），自2021年底离开TVB后，星途发展平平，但她积极面对人生的态度一直为人称道。然而，继去年不幸被电发棒烫伤险毁容后，她近日又在社交媒体上透露一则令人尴尬的「走光事件」，引发网民热议。

梁茵阳光下裙子变透明

梁茵在社交平台发文，详细描述了当日的尴尬经过。她表示：「今日发现街上面好多人望住我，明明我系素颜戴口罩」，起初她对路人频频投来的目光感到不解，直到「跟住经过折射玻璃，发现我今日著𠮶条裙太透」，原来身上穿的浅色裙子在阳光照射下变得近乎完全透明，导致彻底走光。

梁茵：真系情何以堪

这突如其来的发现让她大感无奈，直呼「真系情何以堪」。她附上了一张从上往下的自拍视角，相中可见她穿著一对黑色长靴，而裙子的材质在镜头下亦显得相当单薄。为避免再出现同样的窘境，她表示正考虑要在家中添置一块全身镜，以便「每次出门都要检查清楚衣服有否出问题」，以免再次在人前出丑。

梁茵走光事件网民反应两极

事件曝光后，网民反应不一，有部分网民对她的经历表示同情，但亦有不少人提出质疑。有网民留言认为，身为艺人应具备基本穿搭常识，「浅色要著薄打底衫、打底裙，或者起码你入面嘅内衣要全肉色」，认为她没理由不知道这个道理，质疑她有「扮嘢」之嫌。亦有网民将焦点完全放错。由于梁茵照片中穿著一对黑色长筒「水鞋」，有网民搞笑地留言问她：「街市卖鱼呀？」，将其昔日在海南鸡饭店打工的经历拿来开玩笑，笑问她是否已「由卖鸡转为卖鱼」。

梁茵曾卖鸡维生被电发棒毁容

回顾梁茵自离开TVB后的经历，可谓波折重重。她曾被发现在九龙湾一间海南鸡饭店内当店员，放下艺人身段打工维生，其能屈能伸的正能量形象获不少人赞赏。然而去年，她又不幸遇上意外，被一支高达150度的电发棒掷中脸部，导致右边眉骨上方留下一道长达5cm的严重伤口，鼻梁亦告受伤，情况令人担忧。幸好经过悉心治疗，早前她发布的性感晚装照中，可见其脸上伤痕已完全消失，回复白滑肌肤。

