前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样

影视圈
更新时间：11:26 2026-03-08 HKT
发布时间：11:26 2026-03-08 HKT

35岁前「TVB咪神」陈婉衡（Alycia）离巢TVB后正式投身健身教练行业，更改名为「陈沛汶」展开人生另一页。陈婉衡自去年5月公布婚讯，婚礼筹备十个月终于结婚，《3日2夜》监制张志明昨晚（7日）在社交平台曝光陈婉衡的婚宴，据知婚宴在五星级酒店举行，延开14席十分喜庆。

陈婉衡穿性感剪裁婚纱

从照片所见，新娘子陈婉衡的造型一丝不苟，在进场时，陈婉衡穿上一袭设计典雅又不失性感的白色婚纱。婚纱用上喱士，采用一字露肩设计，大晒澎湃上围，加上背部的透视效果，更突显陈婉衡的好身材，整体造型高贵迷人。

相关阅读：前「TVB咪神」陈婉衡过大礼「十全十美」 金器列阵钻饰堆如山未来外母激赞大方得体

陈婉衡之后换上红色中式礼服，挂裙的设计时尚，挂颈的入肩剪裁，显出年轻活力。而陈婉衡身上佩戴份量十足的金器，除颈上的金猪牌项链外，还吊住3对「流星锤」龙凤鈪，加上手上再戴3对龙凤鈪，一身金光闪闪，贵气逼人。

相关阅读：前TVB咪神陈婉衡晒巴黎夜景婚照 婚期倒数三个月 肚凸凸亲解「孕味浓」之谜

陈婉衡的好友简淑儿、朱智贤、《多功能老婆》饰演租客Lala的蔡佩贤等组成姊妹团，同样十分亮眼，姊妹团穿上统一样式的香槟金色长裙，优雅地陪伴在新娘身边，见证好友幸福时刻。

陈婉衡五星级婚宴

陈婉衡的婚宴在中环的五星级酒店举行，规模虽然不大，仅筵开14席，但现场气氛热烈。张志明在IG分享与新娘子陈婉衡的合照，只简单留言：「恭喜恭喜」，陈婉衡也有回复感谢到场：「Thanks for coming」，而朱智贤笑称：「又嫁女了」，可见与张志明关系友好。

相关阅读：前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑

