佘诗曼现身癌症基金会慈善晚宴 高兴善长人翁齐心慷慨支持 何广沛望为癌症患者及家属提供更好支援

影视圈
一年一度全城瞩目的社交盛事，香港癌症基金会2026 年慈善晚宴于3月6日圆满举行。当晚云集逾260位商贾名流及好友嘉宾，共度难忘一夜。今年晚宴以璀璨华光「RADIANCE」为主题，标志著癌症基金会的一个重要里程碑，并一同庆贺慈善晚宴35年来的非凡成就。

罗莎莉向善长致谢

香港癌症基金会创办人及总干事罗莎莉女士表示：「由衷感谢多年来忠实支持癌症基金会的各界人士。凭借各位的无私捐助，今晚的活动让我们得以持续为受癌症影响的人士提供免费的专业支援服务。本人谨此向所有支持本会的善长致以最诚挚的谢意，让我们携手同行，确保抗癌路上不孤单。」

多位艺人出席星光熠熠

「癌症基金会粉红革命」粉红大使佘诗曼小姐，连同众多名人嘉宾亲临现场，嘉宾包括：何广沛、向海岚、柏天男、王灏儿、ANSONBEAN、七仙羽、翁嘉穗、乐易玲、黄俊豪、蔡颂思等，星光熠熠，癌症基金会衷心感谢各赞助单位及来宾的鼎力参与。
佘诗曼表示：「今晚深感荣幸，获癌症基金会邀请出席慈善晚宴。癌症影响广泛，无论是患者本身，或是身边的照顾者，皆需要适切的支援。我很高兴今晚见到众多善长人翁齐心慷慨支持癌症基金会，筹得的善款将能为更多受癌症影响的人士提供支援。」另外，何广沛亦称：「今天参加香港癌症基金的晚宴，我感到非常荣幸。香港癌症基金创办至今已经有35 年，持续为无数家庭带来希望，而癌症的影响无法忽视，希望透过这个晚宴，能够筹集到更多款项，以便为癌症患者及家属提供更好的支援。」

