冯德伦回归乐坛视古天乐为劲敌 获陈奕迅「影帝级」演技加持 老婆舒淇一句话掀回忆杀

冯德伦（Stephen）曾与雷颂德组成二人男子音乐组合Dry，他事隔26年后终于重返乐坛，带来新歌《屡战屡败又怎样》。冯德伦为了宣传这次回归乐坛，不仅找来圈中好友陈奕迅、古天乐助阵，更展现了他一贯的幽默风格。

冯德伦回归乐坛视古天乐为劲敌

冯德伦日前在IG分享与同样在近期推出专辑的古天乐的合照。照片中，冯德伦拿著古天乐的专辑遮住自己的脸，并幽默地写道：「最大机会阻挡我攞今年我最喜爱的男歌手嘅人。」令网民都期待他们一起出席年底的《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》。而今日（7日）冯德伦再分享IG影片，邀请歌神级好友陈奕迅（Eason）拍摄短片，两人精彩的对手戏和幽默的情节立刻引发网民热烈讨论，连冯德伦老婆舒淇留言力撑。

冯德伦陈奕迅爆笑合体

在片中，冯德伦将自己的新歌播放给陈奕迅听，并诚恳地请他指点。陈奕迅听后，先是夸赞「好热血」、「好高音」，接著便开始「影帝上身」，以极度浮夸的表情和唱腔亲身示范如何投入感情。没想到，冯德伦竟转身偷偷致电音乐制作人，密谋要偷录陈奕迅的歌声，再用AI技术合成到自己的歌曲中。然而，整个计划却被制作人「通风报信」，让陈奕迅得知真相，剧情反转充满喜感。

这段影片不仅充满趣味，两位主角的精湛演技更是让网民赞不绝口，许多人笑称陈奕迅根本是被歌唱事业耽误的影帝。而冯德伦的导演才华与陈奕迅的喜剧细胞结合，也让粉丝们大呼过瘾。影片更吸引冯德伦老婆舒淇留言，她表示：「老冯日记2几时拍呢？」此话一出，立刻勾起无数粉丝的回忆。

《老冯日记》成90后集体回忆

《老冯日记》是2006年TVB播出的一部情境喜剧，由冯德伦自编自导自演，每集邀请当红艺人客串，创新的拍摄手法和幽默风格，使其成为许多90后的集体回忆。舒淇的这句留言，不仅为老公的新歌增添了话题，也让大批剧迷开始期待是否会有《老冯日记》续集。这次冯德伦回归乐坛，不仅有新歌，更有好友与老婆的强力应援，成功掀起话题。

