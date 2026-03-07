倪嘉雯努力改善鸡仔声弱点 胡敏芝睇农夫演唱会学习Rap秘诀

倪嘉雯和胡敏芝今日（7日）到将军澳电视城参与《魔音女团》海选。倪嘉雯自知是一名「鸡仔声」之人，试过跟朋友唱K，当大家听到她挑战唱高音歌曲时，都要掩着耳，她却觉得可以接受，并感到自己并非魔音。从没想过做女团成员的她指出，由于自己喜欢唱歌和跳舞，如果今次不参加，担心会令自己后悔，所以正努力去改善鸡仔声弱点。

胡敏芝自知最弱不懂掌握节奏

胡敏芝指，自己无论跳舞、唱歌和Rap，均没有任何强项，只希望这次跳出自己框框，勇敢一试挑战自己。她之前曾与「农夫」合作拍旅游节目更一齐唱K，可惜唱歌方面被农夫评语一般。她说：「他们听过我唱歌和Rap，认为不是太好听，我要加紧练习。自知最弱是不懂掌握节奏，有朋友教我可以偷偷用手轻轻打自己的大腿来数拍子，如果我入到Beat，已经当自己赢。」二人均表示，自己是农夫的粉丝，曾捧场看农夫的演唱会，希望向他们学习Rap的秘诀。



