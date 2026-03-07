TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？

TVB绿叶演员徐荣早于1998年报读艺员训练班入行，演出作品无数的他，近日自揭健康现隐忧。徐荣昨日（6日）在社交平台透露，有广告商想揾一位「好忙嘅老窦拍广告，所以揾我」，没料到因为工作做健康检查，竟揭发健康问题。

徐荣做检查揭发

徐荣因为获赠验肝，又加上已有一段时间没有做身体检查，因此二话不说便应承接拍广告，怎料发现有严重肥肝问题，令徐荣感到惊讶：「我又唔系肥又有做运动都中？」徐荣估计因为压力大、夜瞓又食无定时，导致对肝脏有影响。

相关阅读：51岁TVB「最强绿叶」保留《声梦》小花合照10年 小妹妹蜕变美少女关系转变

徐荣表示：「相信好多爸爸都想揾多啲钱栽培自己子女，睇返啲相谂返起包包出世冇耐，自己真系有咩剧都接有咩Job都做，挂住做嘢系好少理自己身体，而家到佢哋大咗，好想自己够魄力去陪佢哋，更加担心身体而家先出现毛病。」徐荣回想起早前的身体状况：「谂返先排真系成日滞住滞住消化唔到，老婆都话我面色唔好」。

徐荣花重金供大仔留学

51岁的徐荣与太太结婚20年，细女只有10岁，而19岁的大仔曾到英国留学。徐荣入行初期常演村民、死尸闲角，因接连演出处境剧《同事三分亲》，饰演江欣燕的痴心跟班裘俊，在《毕打自己人》饰演包国仁，以及在《爱．回家》饰演林漪淇老公「马强」，成功入屋。徐荣近年经营副业，与友人合资开火锅店，吸金力强。

相关阅读：TVB「最强绿叶」婚宴相罕曝光 庆祝结婚19周年 老婆后生时似游嘉欣气质爆棚