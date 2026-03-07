Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？

影视圈
更新时间：17:00 2026-03-07 HKT
发布时间：17:00 2026-03-07 HKT

TVB绿叶演员徐荣早于1998年报读艺员训练班入行，演出作品无数的他，近日自揭健康现隐忧。徐荣昨日（6日）在社交平台透露，有广告商想揾一位「好忙嘅老窦拍广告，所以揾我」，没料到因为工作做健康检查，竟揭发健康问题。

徐荣做检查揭发

徐荣因为获赠验肝，又加上已有一段时间没有做身体检查，因此二话不说便应承接拍广告，怎料发现有严重肥肝问题，令徐荣感到惊讶：「我又唔系肥又有做运动都中？」徐荣估计因为压力大、夜瞓又食无定时，导致对肝脏有影响。

相关阅读：51岁TVB「最强绿叶」保留《声梦》小花合照10年 小妹妹蜕变美少女关系转变

徐荣表示：「相信好多爸爸都想揾多啲钱栽培自己子女，睇返啲相谂返起包包出世冇耐，自己真系有咩剧都接有咩Job都做，挂住做嘢系好少理自己身体，而家到佢哋大咗，好想自己够魄力去陪佢哋，更加担心身体而家先出现毛病。」徐荣回想起早前的身体状况：「谂返先排真系成日滞住滞住消化唔到，老婆都话我面色唔好」。

徐荣花重金供大仔留学

51岁的徐荣与太太结婚20年，细女只有10岁，而19岁的大仔曾到英国留学。徐荣入行初期常演村民、死尸闲角，因接连演出处境剧《同事三分亲》，饰演江欣燕的痴心跟班裘俊，在《毕打自己人》饰演包国仁，以及在《爱．回家》饰演林漪淇老公「马强」，成功入屋。徐荣近年经营副业，与友人合资开火锅店，吸金力强。

相关阅读：TVB「最强绿叶」婚宴相罕曝光 庆祝结婚19周年 老婆后生时似游嘉欣气质爆棚

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:18
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
7小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
24分钟前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
8小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
21小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
4小时前
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
影视圈
7小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT