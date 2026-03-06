「岚」最后新歌播放量创纪录 粉丝不舍：MV睇到喊 ONE OK ROCK上海站巡唱宣布取消

日本国民天团「岚」（Arashi）的最后巡演将于13日展开，他们于前日（4日）凌晨推出最后单曲《Five》，据Oricon当日公布的每日排行榜，歌曲在播放量和下载量均取得第1名。此歌上线当日，全平台播放量达320万8857次，下载量达74255次，不但播放量和下载量均刷新他们自身的最高纪录，更创下Oricon首日播放量的历史新高。

「岚」尽现真挚友情

《Five》的MV亦于昨晚（5日）日本时间9点（即香港时间8点）上架，在上线仅22小时内播放率已达336万次，成绩骄人！这次MV走清新路线，描述5位成员：大野智、樱井翔、相叶雅纪、二宫和也及松本润齐坐巴士作公路旅行，沿途唱歌跳舞打打闹闹，尽现成员间的真挚友情。但粉丝们坦言看到「成员笑得多开心，大家哭得就有多惨」，更有粉丝刚点开MV就已经眼泪狂飙「看他们最后搭肩往前走时直接爆喊」、「喊到看不清画面」、「MV睇到喊，歌听到喊」、「才10秒就爆喊不敢看了」，可见粉丝有多不舍得他们。

ONE OK ROCK 5.9上海站巡唱已取消

另外，日本摇滚天团ONE OK ROCK亦已于上月展开其亚洲巡回演唱会。但他们今日（6日）透过官方X帐号，宣布取消原定于5月9日举行的上海站演出。声明中写道：「由于各种原因，原定于5月9日在上海虹口足球场举行的2026 DETOX亚洲巡回演唱会上海站已取消。」未知上海站取消，是否与中日关系恶化有关。