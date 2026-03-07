李思捷多伦多开骚狂收「银纸」扇 杜丽莎面前唱歌认低威︰有啲压力

「扮嘢王」李思捷歌艺综艺瓣瓣掂，近年他与麦长青、曹永廉、黄智贤和唐文龙组成「Hey Brother」中港两地累积了一定人气，日前李思捷重返成长地多伦多举行一连两场《今晚睇李思捷演唱会》，座无虚席；当中不乏圈人：杜丽莎、张崇基等，难得在「乐坛教母」杜丽莎面前演出，李思捷坦言有压力，认真少有！

李思捷当年导师变座上客

李思捷在台上献唱多首广东歌，勾起多伦多粉丝的回忆和情怀，入乡随俗，他献唱了英文歌，又穿上多伦多棒球队波衫，以示对球队的热爱。多伦多是李思捷的成长地，他受访道，重回旧地开骚感觉亲切，透露上次回到多伦多是八年前。而今次开骚，有很多认识30多年的老朋友现身支持，李思捷直言：「细个读书嘅美丽画面，同埋童年回忆都走晒出嚟！」席间李思捷贯彻「扮嘢王」作风，献唱谭咏麟、郑少秋、张国荣及四大天王等多首名曲，并邀请《中年好声音2》季军颜米羔担任嘉宾合唱。对于获得「乐坛教母」杜丽莎和张崇基到场观赏，李思捷表示受宠若惊。

李思捷收利是手软

李思捷忆述17年前首次与王祖蓝、阮兆祥开福禄寿演唱会时，就是由杜丽莎担任歌唱导师，纠正他当年尚未成熟的歌艺，他说：「喺杜丽莎老师面前唱歌，有啲压力！好彩我有用佢教过我嘅歌唱技巧去唱，佢都话『今次演出OK，睇得好开心』，佢开心，我都好开心！」适逢农历新年，粉丝在演唱会上狂派利是予李思捷，主办单位老板娘更向李思捷派送「银纸」扇，锡到㶶！对此他难以置信表示：「收利是真系收到手软！每封都唔轻手，估唔到多伦多粉咁热情，我都有少少唔好意思。」

又问李思捷几时结婚

问到李思捷多伦多歌迷有否向他催婚？他笑言这类问题一定有问，「好多朋友、粉丝都叫我快啲结婚，成日都问，我都听惯晒。我觉得顺其自然啦，睇时机，最重要系同对方互相尊重。」谈及今年大计，他透露会与Hey Brother举办演唱会，以及搞创作和综艺节目，计仔多多。