石修新抱林佑蔚争1cm就走光 超短高衩旗袍抬腿泄春光 表情妩媚极度诱惑
更新时间：18:30 2026-03-06 HKT
发布时间：18:30 2026-03-06 HKT
发布时间：18:30 2026-03-06 HKT
TVB「老牌型佬」石修的儿子陈宇琛，2017年与前有线电视主播林佑蔚（Camille）结婚，两人婚后育有可爱女儿陈翎（Luna），一家三口生活幸福美满。近年转型为KOL的林佑蔚，不时在社交平台分享生活，更因其大胆性感的穿衣风格而备受关注。
林佑蔚极性感派福利
为庆祝元宵佳节，林佑蔚再度于IG向粉丝大派福利，上载了一段性感热舞影片。影片中，林佑蔚化上精致妆容，水汪汪的大眼配上甜美笑容，颜值时刻在线，对著镜头频频做出诱惑表情，电力十足。
相关阅读：石修新抱低胸再挑战性感尺度！万圣节「穿窿」女仆装火辣诱人 被踢爆悭家式晒身材
林佑蔚穿开衩短旗袍几乎走光
影片开头，她先穿上一套浅蓝色无袖贴身唐装，配上一条黑色超短裙，随著音乐扭动身体，做出多个可爱又性感的手部动作。其后，她换上另一套更为火辣的战衣——一件裙摆极短的开衩绿色旗袍。换上旗袍的她舞步更加大胆，不仅做出妩媚的「猫爪」手势，更在一个转身后做出大动作抬腿，裙摆随之扬起，游走在走光边缘，画面极其诱人，让一众网民眼睛大吃冰淇淋，纷纷留言大赞「争1cm就走光」、「极度诱惑」、「太辣了！」
相关阅读：石修新抱林佑蔚穿内裤配透视上衣趴梳化趷箩贺中秋 前主播姿态撩人变18禁艳照
最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT