石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑

TVB「老牌型佬」石修的儿子陈宇琛，2017年与前有线电视主播林佑蔚（Camille）结婚，两人婚后育有可爱女儿陈翎（Luna），一家三口生活幸福美满。近年转型为KOL的林佑蔚，不时在社交平台分享生活，更因其大胆性感的穿衣风格而备受关注。

林佑蔚极性感派福利

为庆祝元宵佳节，林佑蔚再度于IG向粉丝大派福利，上载了一段性感热舞影片。影片中，林佑蔚化上精致妆容，水汪汪的大眼配上甜美笑容，颜值时刻在线，对著镜头频频做出诱惑表情，电力十足。

相关阅读：石修新抱低胸再挑战性感尺度！万圣节「穿窿」女仆装火辣诱人 被踢爆悭家式晒身材

林佑蔚穿开衩短旗袍几乎走光

影片开头，她先穿上一套浅蓝色无袖贴身唐装，配上一条黑色超短裙，随著音乐扭动身体，做出多个可爱又性感的手部动作。其后，她换上另一套更为火辣的战衣——一件裙摆极短的开衩绿色旗袍。换上旗袍的她舞步更加大胆，不仅做出妩媚的「猫爪」手势，更在一个转身后做出大动作抬腿，裙摆随之扬起，游走在走光边缘，画面极其诱人，让一众网民眼睛大吃冰淇淋，纷纷留言大赞「争1cm就走光」、「极度诱惑」、「太辣了！」

相关阅读：石修新抱林佑蔚穿内裤配透视上衣趴梳化趷箩贺中秋 前主播姿态撩人变18禁艳照