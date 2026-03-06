76岁前TVB小生忽然晒海量揽女相：一直恋爱中 与多位一线花旦举动亲密 独欠米雪掀讨论

70年代TVB一线小生刘松仁近年因健康状况出现问题坚拒「出山」拍戏，淡出幕前的刘松仁生活低调，鲜有再出席公开活动，反而专注在社交平台分享昔日故事。

刘松仁贴上与多位花旦的亲密照

近日刘松仁因为《名媛望族》翻HIT而受到关注，刘松仁在剧中多情绅士的形象羡煞旁人，日前刘松仁在小红书一口气贴上与多位花旦的亲密照并留言：「美女当前，坐怀不乱，谈何容易？！」结果掀起一轮热话。

刘松仁坦言一直都在恋爱中

刘松仁在小红书贴上与多位花旦的亲密照后，他说：「我拍戏多年，每部戏都有女主角。通常男女主角之间，都会有一条爱情线。当妳投入角色，投入一段关系，妳就会享受到一段爱情，不一样的爱情。真的很迷人，很令人向往。那种感觉一直吸引著我，可能也是我喜欢拍戏的一个原因（一笑）。妳能享受到爱情的浪漫，那种酸甜苦辣、喜怒哀乐、恩爱幸福，还有离别时的凄苦，种种感受都让妳刻骨铭心，无法忘怀。最特别的是，这一切都不需要负责，因为它们都不是真实的。一部戏结束时，感情也就结束了，因为所有这些关系都是虚幻的、不真实的。然后妳又投入另一部戏，进入另一段情感，另一种男女关系。妳尽可以去感受、去享受、去经历、去体验各种各样的情愫。我甚至有过这样一种感觉：我不需要恋爱，因为我一直都在恋爱中。」

与刘松仁「恋爱」花旦极具份量

能够与刘松仁「恋爱」的花旦，每一位都极具份量，分别有：佘诗曼、邓萃雯、宣萱、胡杏儿、杨茜尧、陈慧珊、秋瓷炫、周丽淇、梁靖琪、明智妍和李喜真等等，刘松仁与多位女星合照时均有亲密身体接触，实在艳福无边，但偏偏未见有米雪！有人说：「相信肯定会有在演戏中发生过感情的，因为刘老师拍戏很投入。」不过刘松仁只说：「唔话你知！」亦有人说：「松哥，你就好啦，揽过咁多美女。」刘松仁搞笑地说：「是他们揽我～好不好！」还有人说：「你这样米雪姐会生气的 ，居然一张都没有Michelle Yim。」、「你身上有一种独特的魅力。」、「期待松哥新书。」刘松仁说：「我也希望尽快可以与你们分享。」

