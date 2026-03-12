三一万能合｜岑珈其抢人饭碗感内疚 麦沛东凌文龙身体「痛点」阻碍发展｜专访

舞台剧《三一万能合》主演麦沛东、岑珈其、凌文龙3个Tier C中佬，样衰、甩头发、大肚腩，除外貌外，各有冲不破的人生关口，他们一心reset人生，以「科技融合」3个人变成1个「完美的人」，从荒诞嬉笑的过程中领略不完美的可贵。撰文、摄影︰李志宏

麦沛东经常自我怀疑

剧中人对自己外貌、人生诸多不满。岑珈其、麦沛东感同身受，网上人身攻击无日无之，例如笑岑珈其矮、麦沛东肥，看得多了，兵来将挡，麦沛东︰「话我样衰，我改变唔到，话我残，状态我仲可以执，早啲瞓、敷面膜，揾化妆师帮手，调整饮食、作息，总之上到舞台就要精神。」2023年，麦沛东凭《正义回廊》在《亚洲电影大奖》赢「最佳新演员」时，在颁奖台上对太太承诺︰「喺经济上我会撑起头家！」惟这几年的工作量不稳定，他自我怀疑：「冇人揾我拍嘢，系我做得唔好？定系我过咗气？」太太倒是安抚他说︰「又未穷到开唔到饭，一齐努力啦！」或许无论太太怎样说，他也会胡思乱想。

麦沛东、凌文龙、岑珈其诉说男人之苦。

网上人身攻击无日无之，笑麦沛东肥、样衰，而非谈论他的演技。

2022年，麦沛东与拍拖5年的女友赵雪翎成婚。

2023年，麦沛东凭《正义回廊》在《亚洲电影大奖》赢「最佳新演员」。

岑珈其「谂多咗」

各行各业不景气，岑珈其再次跨界演舞台剧，有工开理应开心，他却又「谂多咗」，背负著拿取了别人机会的内疚，「好多人一心想做舞台剧演员，我系影视圈出身，企喺舞台上下，真系会谂︰『点解系我唔系佢哋？』好惊自己唔够资格企上台上！」过去香港惯常把演员分成「电影」、「电视」、「舞台」演员，该剧创作策划兼主演凌文龙，安慰岑珈其说︰「演员就系演员，只系媒介不同，讲到尾，都系讲故事嘅艺术。」其实他也有「痛点」，就是因为身高不足而错失多次试镜机会，「如果我身高『标准』啲，机会系咪会多啲？」

岑珈其是两子之父，经济压力大。

何洛瑶、岑珈其、麦沛东等主演围读《三一万能合》剧本。

岑珈其是综艺节目《胶战S4》「6胶」之一，好玩得！

凌文龙定海神针

「害怕自己未够好」是梦魇，烦恼在于被外界定义，有打住习惯的凌文龙仿佛看破︰「外界所谓嘅好系点样定义？又点解会有呢啲定义？」《三一万能合》剧情以「科技融合」把3个人变成1个「完美的人」，他解释︰「首先抽取你嘅记忆嚟交换，之后你就会变成样靓身材正，拥有美好人生，冇烦恼，唔会自我怀疑，但冇咗记忆，𠮶个人仲系唔系你？」完美的东西没有故事张力，打动人的往往是那些撞板、疲累、起伏的片刻，凌文龙续称︰「演员就系将自己最脆弱嘅部分示众，变成强大嘅表演武器，变成吸引观众嘅力量。」麦沛东︰「呢点我明，我会睇返旧作，问自己几个问题：当时有冇尽力？有冇令自己后悔？咁个心会定好多！」岑珈其︰「压力自找，同时都系推动我唔敢松懈嘅动力，舞台上下唔好Hea，live表演，我好认同麦东𠮶句，无论点都唔好令自己后悔。」

凌文龙身兼《三一万能合》主演、创作策划。

《三一万能合》将于4月公演。

ViuTV剧集《IT狗》凌文龙（右）的表演令人印象深刻。

