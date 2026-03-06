爱回家丨「何贼」惊爆离巢 行踪诡秘IG转私人模式 入行12年只演闲角《新闻女王2》成告别作
入行12年的TVB闲角谢可逸多年来主要饰演小混混、手下、讨债人士、公司职员等角色，直到近年成为处境剧《爱回家》匪徒「何贼」而被人认识，近日传出谢可逸突然神秘离巢，不但TVB艺员网站已删除其名字，连个人社交平台都转为私人模式，行踪极度低调。
《新闻女王2》成为谢可逸告别作
谢可逸已经有一段时间未有现身《爱回家》，而最后一次演出是在《新闻女王2》饰演SNK摄影部九哥，本来九哥是「梁景仁」马国明死因的关键证人，不过他收受利益拒绝上庭潜逃海外，角色戏份亦告段落，似乎成为谢可逸的告别作。
谢可逸演艺生涯曾有过曙光
谢可逸的演艺生涯曾有过曙光，在2020年曾取代周柏豪在《使徒行者3》饰演欢喜哥近身助手而受到关注，不过其后爆出谢可逸背住拍拖6年的歌手女友谢文欣出轨，与医美集团的行政总裁交往，有指女方已经怀孕，二人有计划结婚。但谢可逸表示冇回应，亦不需要澄清，强调自己知道发生甚么事，其后谢文欣承认已经「被分手」，直言睇到相关报导时心情难受，「其实去到呢一刻，我都唔想再去深究，究竟个女人系唔系第三者，导致我哋分手嘅原因，就算系又点，我亦唔想再去谂。」
