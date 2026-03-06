Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  

影视圈
更新时间：15:07 2026-03-06 HKT
发布时间：15:07 2026-03-06 HKT

现年37岁的前港姐季军周美欣（Lori）继2023年与富贵男友Carson结婚、同年10月诞下可爱女儿后，今日再度传来喜讯！现已淡出幕前并长居加拿大的她，在社交平台分享索爆孕照，宣布怀上第二胎，即将为家庭再添新成员。

周美欣比坚尼骚孕肚

从周美欣上载的影片及照片可见，她正身处美国夏威夷的一个靓绝海滩，享受阳光与海。她穿上一套湖水绿色的比坚尼，大方展示怀孕22周的孕肚。虽然已怀孕近六个月，但周美欣完全是「肥肚不肥身」的最佳示范，四肢依旧非常纤幼，身材高䠷均匀，加上一身白滑无瑕的肌肤，状态极佳，火辣身材媲美选美时期。

周美欣轻抚孕肚尽展母爱

在阳光与碧海蓝天之下，周美欣时而张开双臂，时而躺在浅滩上，脸上挂着幸福甜笑。其中一张照片，她温柔地用双手轻抚隆起的腹部，眼神流露著满满的母爱，一脸期待地迎接新生命的来临，画面温馨动人。

周美欣豪放分享喂母乳心得

作为人母，周美欣不时分享凑女日常。去年1月，她就曾豪放地将亲喂母乳的片段放上网，并分享意想不到的「使费」。当时她身穿紫蓝色格仔睡衣，略施薄妆，解开胸前钮扣专心喂哺BB，之后又边单手刷手机，动作相当熟练。她更附上一张家中堆满纸皮箱的照片，并以英文写道：「我以为喂人奶就可以节省一笔，但请看看我为喂哺母乳的使费」。

周美欣星途平平

周美欣于2007年参选香港小姐勇夺季军后入行。加入TVB后，虽然参演过《古灵精探B》及《飞女正传》等剧集，但多为配角或小角色，发展平平。2010年离巢后，她转战乐坛成为歌手，可惜星途依然暗淡，更曾挨过两年零收入的低潮。在参加完《亚洲超级名模生死斗》第3季后，她便决定返回加拿大温哥华生活，展开人生新一页。

周美欣同年港姐冠军张嘉儿当地产经纪：

