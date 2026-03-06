邓家杰Kakit首度担正慈善音乐剧　So Ching苏芷晴惊喜现身义演做女主角

邓家杰（Kakit）凭2023年参加《造星V》后作多方面发展，更先后参与风车草《Di-Dar》、《偷偷记得》舞台剧。昨日他首次担正在西九戏曲中心大剧院做慈善音乐剧《咸鱼肉饼猪仔包》，带领一班年青人和残疾人士踏上舞台，追寻梦想！

Kakit、So Ching唱跳演出默契十足

同台的演员除了有Ben Sir（欧阳伟豪），Manson（张进翘），前女团COLLAR成员苏芷晴（So Ching）更加惊喜现身客串，Kakit 和 So Ching唱跳出多首原创歌曲，期间Ka Kit配合剧情爆肌，仿佛见证他再度重现《造星》时的爆肌风采。Kakit和SoChing不单止唱跳演出默契十足，更在台上和一班小朋友同伤残人士打成一片，笑声不断，场面充满爱心。谢幕一刻，导演提到十分荣幸邀请到 So Ching为慈善音乐剧义务演出，音乐剧结合在一起宣传「共融」意识。Kakit直言今次将「共融」发挥到极致：「所谓共融，即更生人士、青少年和残疾人士，将呢三种人加埋一齐做出一个好作品，甚至影响到观众，我一路排戏，一路觉得好有chemistry！」