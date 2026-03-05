Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢冠廷自爆行街唔敢望人原因 全因《天鸟》「啊哈」魔咒挥之不去

影视圈
更新时间：22:45 2026-03-05 HKT
发布时间：22:45 2026-03-05 HKT

卢冠廷(LoLo)去年6月在红馆举行的两场「My Music·My Life 一生所爱」演唱会叫好叫座，今年1月更启动巡演，于广州完成首站演出，当地观众的热情让他留下深刻印象。演出后，卢冠廷坦言广州那晚的感动将长留心中。今年6月13日，他将首度降临澳门，在伦敦人综艺馆举行个人演唱会。

卢冠廷最记挂澳门美食

卢冠廷的香港演出被不少乐迷誉为年度最动人难忘的演唱会之一。这次巡回到澳门，他透露将为大家准备一些小惊喜。最近，他正为1977年于美国创作比赛赢得冠军的歌曲《Sing Till The Morning》填上全新的粤语及国语歌词，连同原版的英文词，这首「三语版」歌曲有望成为澳门站的限定曲目。除了这首现场限定作品，他在1月广州站首唱的新歌《沙漠的小花》，同样值得乐迷期待。不过，说到个人期待，卢冠廷笑言最记挂的还是澳门美食：「因为喺澳门有好食嘅脆皮鸡同埋菠萝叉烧餐包！」

LoLo望澳门「啊哈」经典重现

这次演唱会也少不了卢冠廷的经典金曲，包括《一生所爱》、《陪著你走》、《天鸟》等脍炙人口的作品均会一一呈现。然而，作为港人最熟悉的《天鸟》一曲，无论在香港还是广州的演出上，卢冠廷都没有唱出那段标志性的「啊哈」，令不少乐迷感到可惜。他日前在访问中解释了当中的原因：「因为这首歌很流行，香港人一见到我就会『啊哈』，因此令我很惊慌，我出去逛街都是低着头。有一次我从酒楼走出来的时候，有个上年纪的人看见我就说『我最憎呢个人，啊哈，啊咩哈呀』，我听到的，所以『啊哈』对我来讲是不好的东西，于是我就把这个歌词改成了『higher』！」他补充：「因为『啊哈』在音乐表达上不是最好的，最后我用英文来做这个melody，更加澎湃。」至于澳门站将选用哪个版本的《天鸟》，卢冠廷表示两种可能都有机会。
 

