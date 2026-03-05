黄浩然咖啡店演音乐剧担心「出戏」 米雪随周润发跑步吸收正能量

长寿音乐剧《我们的青春日志》延伸的3部外传作品，今日（5日）举行记者会宣布详情，演员黄浩然、强尼、戴祖仪、海儿、阿妹（黄敏荞）@Lolly Talk、Carina（李晞彤）@VIVA等出席，其中在《仁德风暴》以录像客串的米雪亦惊喜现身。黄浩然将演出独脚戏《Ko’s Coffee的最后一小时》，称除了要记对白之外，更有10几首歌要唱，故早早取得剧本做准备，并表示在一间实体咖啡店作沈浸式演出，与观众距离近，笑言如果见到朋友坐在观众席上，担心「出戏」，要想方法应对。

米雪参加马拉松？

米雪是次以录像客串，希望之后有机会亲自演出，挑战独脚戏，「以前做过两个人的舞台剧，你来我往无停过，虽然独脚戏未试过，相信应该和两个人差不多。」黄浩然在农历年期间分别与周润发、郑则仕拜年，郑则仕是其契爷，赞他早前跑毕十公里马拉松十分利害。米雪指要多谢周润发，「以前尹佬（尹志强）叫我跑都不跑，想不到会跟发哥跑，缘份到时辰就到，发哥好好，会接埋你一齐去跑步。」但就避谈之后会否跟周润发参加马拉松，只表示在对方的带领下，大家正能量满满，互相影响。