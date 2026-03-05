冯德伦相隔27年再出新歌 老婆舒淇赞易上口抗拒一齐合唱 怕意见不同夫妻档合作有条件

冯德伦原创动漫IP BUCKET MAN，已推出一周年，为赋予BUCKET MAN更鲜明的生命力，冯德伦继去年邀请刘建文（Michael Lau）携手合作，共同打造BUCKET MAN Figure后，今年再有大搞作，他与three zero合作推出「Bucket man zero」Figure，他更为了推广BUCKET MAN而重返乐坛推出新歌《屡战屡败又怎样》。再以歌手身份出歌的他被问到可会感到压力？冯德伦表示，完全没有，这次是认真地去做，成败不是重点，自己不是靠这首歌去揾食，是有原因去做，他指出，BUCKET MAN及这首新歌这几天将会承接着一些特别的宣传推出。

冯德伦为新歌构思一年

冯德伦又表示，虽然录制新歌及拍摄MV很快，但构思花了大约一年时间，觉得这首新歌既热血又励志，很适合这个年代。他称在组合Dry之后个人在台湾推出过一张国语专辑，已经是1999年的事，至于会否开音乐会，就要看定一点才算。老婆舒淇可有听过这首新歌，她是否有赞冇弹？他笑言：「你觉得她对着我一定会赞吗？这你真的不太认识她了，她是很实事求事的人，但她也觉得这首歌好听，我也没有仔细地问她，跟她讲的时候我已经决定做这件事，不是问她意见我应否做这件事，她觉得这首歌容易上口。」问到老婆今年可有新作推出？他称，她有一些拍好的片还未推出，但做导演方面，她仍在努力写剧本中，是需要时间。

冯德伦避谈舒淇停工备孕

问他会否与老婆合唱？冯德伦直接表示，这是不可能发生的事，自己不钟意这形式，至于怎样才能打动到以夫妻档合作？他表示，暂时未有，始终大家的岗位也是做决定之人，老婆是好导演，她有自己的想法，无谓因为合作引起冲突，大家也不想吵架，他说：「或是有一些岗位由她决定我去执行，因为大家都有创作的意见时，千万不要合作，觉得这是我们的相处之道，（可以合作拍广告吗？）有人找我做导演她去演或是她做导演我去演也可以，（合作拍电影她做导演你去演可以吗？）得，但她找不找我去演却真的不知道。哈哈！」早前老婆身在米兰，问到可有因中东战火而延误返港？他表示，她没有受到影响已经安全返港。至于老婆曾接受郑裕玲访问时谈及之前试过停工一年备孕，但冯德伦听到这问题即时表示，不讲这些了。

此外，再次以歌手身份现身，当然被问到可会与陈慧琳及雷颂德（即组合Dry)合体出歌？冯德伦表示，上次在舞台上合作完之后，与雷颂德在网上做访问时，雷颂德已跟他说过，Dry要再做一首新歌，所以关于Dry的问题便要问雷颂德，因为他最清楚，他也是话事人，监制、作曲全靠他。

