Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利

影视圈
更新时间：20:00 2026-03-05 HKT
发布时间：20:00 2026-03-05 HKT

现年32岁、童星出身的丘梓谦近年凭《爱．回家之开心速递》饰演「葱头」一角而成功入屋，但其实他演出经验相当丰富，从2004年开始已参演过不少剧集，如《心花放》、《布衣神相》、《人间蒸发》及《秀才遇著兵》等，后来因为升中而暂别幕前，2014年毕业后报读艺训班重投电视圈。

丘梓谦麦皓儿逾10年的姊弟恋玩完

丘梓谦早年虽然获不少演出机会，但多为行行企企及死尸等等闲角色，直到2019年播出的《十二传说》饰演杀人犯一角备受关注，多年来亦大方承认恋情，未入行已经与2007年落选港姐麦皓儿有一段姊弟恋，虽然曾有结婚打算，不过今日（5日）传出「分」讯，两人宣布逾10年的姊弟恋玩完。

相关阅读：麦皓儿控诉疑遭收音师非礼 当事人今出声明否认指控

丘梓谦麦皓儿转换彼此相处模式

丘梓谦和麦皓儿齐齐在IG限时动态发文并互tag对方：「一年前我们经过坦诚沟通后，我们已经转换了彼此的相处模式，我们是彼此的挚友，很好的工作合作伙伴，祝愿彼此一切顺利！」丘梓谦曾表示与年长6岁的麦皓儿相处十分舒服：「其实女友有小朋友一面、亦有成熟一面，大家会成日沟通，好多嘢佢都会提点我。佢最吸引我嘅地方系会讲真心话，唔会收埋自己，我好怕要估另一半嘅谂法，如果有唔开心，宁愿讲出嚟去解决。」

丘梓谦曾指二人结婚作打算

丘梓谦亦曾指二人有为将来结婚作打算，但暂时先以事业为重。麦皓儿从小到大曾参加不少比赛，包括普通话朗诵比赛全港总冠军、香港杰出中学生、香港杰出少年，及16岁已成为18区歌唱比赛亚军，一度被封「天生比赛狂」，不过在18岁毅然放弃升学，走去参加选美而加入娱乐圈，除了拍剧亦被安排担任《东张》主播，直至24岁时，突然决定做全职学生，停工留港上课，报读英国伯明翰大学的商业管理学士，最终她以一级荣誉生毕业，可惜戏路变成演师奶角色。

相关阅读：樊亦敏终有接班人？港姐师妹不甘再做肥师奶一年激减40磅 靠靓皮肤再战舞台

庞景峰刘温馨宣布分手：

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
15小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
5小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
5小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
9小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
6小时前
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
00:34
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
突发
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
10小时前
BNO VS 特区护照｜周显
BNO VS 特区护照｜周显
投资理财
10小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
12小时前