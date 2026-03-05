《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利

现年32岁、童星出身的丘梓谦近年凭《爱．回家之开心速递》饰演「葱头」一角而成功入屋，但其实他演出经验相当丰富，从2004年开始已参演过不少剧集，如《心花放》、《布衣神相》、《人间蒸发》及《秀才遇著兵》等，后来因为升中而暂别幕前，2014年毕业后报读艺训班重投电视圈。

丘梓谦麦皓儿逾10年的姊弟恋玩完

丘梓谦早年虽然获不少演出机会，但多为行行企企及死尸等等闲角色，直到2019年播出的《十二传说》饰演杀人犯一角备受关注，多年来亦大方承认恋情，未入行已经与2007年落选港姐麦皓儿有一段姊弟恋，虽然曾有结婚打算，不过今日（5日）传出「分」讯，两人宣布逾10年的姊弟恋玩完。

丘梓谦麦皓儿转换彼此相处模式

丘梓谦和麦皓儿齐齐在IG限时动态发文并互tag对方：「一年前我们经过坦诚沟通后，我们已经转换了彼此的相处模式，我们是彼此的挚友，很好的工作合作伙伴，祝愿彼此一切顺利！」丘梓谦曾表示与年长6岁的麦皓儿相处十分舒服：「其实女友有小朋友一面、亦有成熟一面，大家会成日沟通，好多嘢佢都会提点我。佢最吸引我嘅地方系会讲真心话，唔会收埋自己，我好怕要估另一半嘅谂法，如果有唔开心，宁愿讲出嚟去解决。」

丘梓谦曾指二人结婚作打算

丘梓谦亦曾指二人有为将来结婚作打算，但暂时先以事业为重。麦皓儿从小到大曾参加不少比赛，包括普通话朗诵比赛全港总冠军、香港杰出中学生、香港杰出少年，及16岁已成为18区歌唱比赛亚军，一度被封「天生比赛狂」，不过在18岁毅然放弃升学，走去参加选美而加入娱乐圈，除了拍剧亦被安排担任《东张》主播，直至24岁时，突然决定做全职学生，停工留港上课，报读英国伯明翰大学的商业管理学士，最终她以一级荣誉生毕业，可惜戏路变成演师奶角色。

