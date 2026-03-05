钟培生庄雅婷爆婚讯丨钟培生自夸拥超强性能力影片翻hit 腰力惊人可持续做爱两小时 曾豪言出名好犀利：收放自如

「百亿富三代」钟培生（Derek）昨晚（4日）在无预警情况下，宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功，钟培生今次动用了不少人力、物力兼财力，以「电影级规格」打造求婚仪式，迅即在网上疯传，甚至一度成热话，有网民觉得：「得来又浪漫，真心有料。」但亦有人说：「有钱同型可以绝对冇关系。」

再度成为话题人物的钟培生除了昔日绯闻被翻出来外，今日在Threads疯传一段钟培生和林作在2021年接受Bob林盛斌及江美仪的节目《Mean Talk》的访问片，钟培生自爆性能力很劲，可以连续两小时不间歇持续地进行做爱。

钟培生在《Mean Talk》上，大方谈及自己拥有超强性能力，当时钟培生自夸性能力很强劲：「好多人话我系no.1，我系出名好犀利，我啲date（约会对象）同埋自己嘅伴侣都系咁讲，我啲肌肉控制好劲，由细到大都体能好好，muscle control 好劲，系很长时间，所有嘢都控制到，（令到佢满足了，你自己先达到你嘅高潮？）绝对可以，系基本，甚至我身边有好多男性朋友，好多上市公司老板私底下同我请教。」Bob林盛斌亦忍不住向钟培生请教，钟培生称呼吸是最基本，下盘肌肉都很重要：「要收放自如，全部都有得练。（练了多久？）由细练到大。我系完美主义者，由第一日有性行为，就追求完美性爱，我腰力好好，你叫我做100下倒吊仰卧起坐，我也做得到。」

Bob林盛斌还问到最长一次的性经验？钟培生说：「我系可以一分钟，也可以两个钟，总之我控制力很好好，（即系可以一分钟，又或者𠮶两个钟系持续？）我系可以持续晒，不过我唔钟意一晚去尽，我有个 example，我一次系唔知系大学放暑假定放咩假啦，我记得系有17日定18日假，𠮶段时间系50几次啦，因为啱啱好用咗四盒12个装嘅避孕套，再加一个三盒嘅避孕套用晒，仲有一次都唔知点算，用其他方法解决。」片段在Threads疯传兼热讨，有人封钟培生为「浅水湾开锁佬」并说：「信，睇佢脸部表情，冇笑到，真系控制到。」、「唔怪得黑眼圈咁劲⋯肾气不足、精血亏损。」、「吴亦凡当年也说『我的很大你忍一下』。」、「睇得出佢讲紧真话。」、「想见识两个钟， 可以做现场摄影及灯光。」、「我信钟生，我同佢体能教练倾过偈，话佢真系怪物续航。」、「睇返佢当时黑眼圈太劲，有啲似纵欲过度。」

