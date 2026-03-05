陈家乐学识偶像「绝技」开枪唔眨眼 方中信呻女儿大学学费贵

英皇集团主席杨受成率领演员吕良伟、方中信、陈家乐、陈国邦、张继聪、马思惠（Macy）等出席《冲锋：火拼》首映礼。方中信在受访时不时称呼陈家乐做「Lok哥」，指他得到提名金像奖「最佳男主角」十分犀利，令陈家乐非常尴尬谦。陈家乐指《冲锋：火拼》开拍全因方中信，导演吴家伟是为对方「度身订造」。

陈家乐拍动片请教张文杰

陈家乐称入行10几年，少拍这类实景枪战动作片，「喺方中信身学咗好多，尤其系点样唔眨眼又有型咁开枪！」方中信闻言笑说：「我个女使钱就唔眨眼啦！」场面好笑。谈到保持有型的秘诀，方中信却表示宁愿迟多20年才出世，「而家大家赞我都系因为敬老。」陈家乐反驳指绝对不是，崇尚其生活态度和品味，指知道他女儿（符迦晴）有学骑马，十分优雅。方中信笑指骑马学费不贵，女儿读大学的学费才贵，著陈家乐努力赚钱。谈到电影有不少动作场面，方中信形容︰「打方面还好，最辛苦系拍摄时天气冻。」陈家乐透露事前跟张文杰上堂，「以前会硬食，容易受伤，而家学识被打后，点样卸力。」

马思惠跑步索晒气

马思惠@VIVA在戏中是冲锋队成员之一，是唯一女队员，负责后勤支援，不像方中信、陈家乐般打到血肉模糊。她提到一场爆炸戏，他们要全速跑到现场，笑指男队员高大脚又长，「一跑好似风咁，我点追都追唔到！」提到陈家乐凭《像我这样的爱情》提名今届金像奖「最佳男主角」，方中信表示替「Lok哥」开心，指该戏题材特别，陈家乐的角色具挑战性，陈家乐则十分兴奋首次得到影帝提名，认为是行内人对他的认可，并感谢方中信对他的支持。