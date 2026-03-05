钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟

「百亿富三代」钟培生（Derek）昨晚（4日）在无预警情况下，在社交平台上载了向「最年轻区议员」庄雅婷求婚片段，钟培生将浅水湾大宅布置成动漫《进击的巨人》场景，然后亲身吊威也从30米高处降下，接着跪地向庄雅婷求婚兼爱的宣言，结果成功抱得美人归。

钟培生曾与多位TVB女艺人及网红传绯闻

钟培生成功求婚迅即成网上热话，但其实钟培生「 封盘」前的曾与多位TVB女艺人及网红传出绯闻，虽然他未有承认过恋情，但亦成为网民焦点，当中，前港姐袁嘉敏在2022年公开闹爆钟培生父子：「与钟氏在一起的一年，真是一场噩梦。」

钟培生的感情一直是网上热话

钟培生的感情一直是网上热话，当中爆炸性兼花生量极高的，必定是与袁嘉敏的绯闻。袁嘉敏在2022年4月1日突然公开炮轰钟培生及其父亲钟仁伟并称「在钟家的一年是一场噩梦」，当时她透露曾在钟培生家中作客一年，期间受到经济上的大力支持，包食宿及酒水，但双方关系最终破裂，袁嘉敏称两人有「古怪要求」并斥他们是「人渣」，结果引发全城讨论，其后钟培生称他们是朋友关系，只见过几次面，提供了经济支持，但因性格不合已经停止见面，并否认袁嘉敏所说的包养情节，钟培生亦指袁嘉敏一直有私信他，「直至去年（2021年）年尾，袁小姐曾多次私下及公开地在社交媒体上骚扰本人及多位朋友，并且索求更多的经济援助，本人对此采取冷处理对待，自此与袁小姐断绝一切来往。」

传蒋家旻曾锁定钟培生为结婚对象

除了袁嘉敏外，钟培生更曾与多位小花和网红传出绯闻，钟培生与蒋家旻在2020年因合作《培生擂台》而认识，当时有传蒋家旻不满前度麦秋成拒认爱，再加上好姊妹逐个结婚，于是锁定钟培生为结婚对象，其后钟培生包场睇《鬼灭之刃》，蒋家旻获邀出席并似足女主人般招呼客人，当时惹来外界热议。钟培生曾在YouTube频道制作节目《Date with钟培生》，先后邀请多位女神「自肥」，他曾邀请陈婉衡拍行山片，其时陈婉衡刚宣布分手，一度传出陈婉衡男友因不满两人关系亲密而打烂醋埕。不过钟培生澄清透过简淑儿认识陈婉衡，有交换联络电话，但事后未约过食饭同聚会，亦不认识陈婉衡男友，最后这段绯闻不了了之。

叶蒨文传被受钟培生力追惹袁嘉敏爆大镬

TVB上位小花叶蒨文（Sophie）在2022年被指受钟培生力追，更惹袁嘉敏不满爆大镬。叶蒨文立即出Post澄清与钟培生不熟悉，更不认识袁嘉敏，甚至贴出与男友合照并称两人已拍拖4年证清白。同年钟培生到日本被爆与任职日籍室内设计师的Momona的亲密合照，不过钟培生当时否认对方为女友并反驳「日本饮酒食饭条条架妹都揽头揽颈㗎喇，边有咁多女朋友」，不过当时他坦言自己31岁玩够，想结婚。前TVB新闻主播陈嘉倩曾被钟培生以「最接近天使的人类」和「最接近人类嘅天使」来形容，还扬言要包起红馆让她报足一晚天气！

钟培生曾被爆与陈若思有过一段情

简淑儿曾获邀上钟培生的YouTube节目《Date With 钟培生》一齐游大澳。虽然只系节目合作，但当时都有不少人猜测二人是否假戏真做，不过最终都没有下文。钟培生又曾被爆料指与主持《港女野人》的陈若思有过一段情，不过陈若思立即否认绯闻，而钟培生则澄清佢哋仅为旧同事。黄紫恩（Jojo）亦曾因与钟培生一同出席仁济晚宴时，因坐在他的旁边而传绯闻，不过女黄紫恩其后澄清「同佢系普通朋友，佢系一个好真诚好有风度嘅男孩子，都好受朋友欢迎的，次次有佢出现嘅地方都会好欢乐」。

钟培生曾被直播主隔空勒索

与此同时，钟培生曾邀请「赛马女神」莎拉拍约会片，两人一齐整圣诞装饰，当时都有唔少人估佢哋会有发展。后来17直播主Ashley在IG限时动态声称「被钟培生暗恋同痴缠第12年的瑜伽老师」，但男方带「赛马女神」莎拉去公开场合，不带自己去，令她深感受辱。Ashley又暗示钟培生与莎拉有性关系，更以极之激进的言词指控莎拉拜金、有不正当职业、以肉体换取工作等，钟培生其后已就事件报警并说：「与这位『女网红』素未谋面，完全不认识，我被网络暴力骚扰、被隔空勒索、被恐吓长达快三年，我已经报警两次，等待警方处理结果。」另外，钟培生亦透露Ashley于2022年初已经开始骚扰他的同事，更私讯和留言所有追踪的朋友。在17直播主Ashley爆料后，莎拉一个月后便宣布即将成为人妻，并分享一张戴上目测2卡半、价值20多万的钻戒照片。