雪梨拒揭前TVB高层「借醉行凶」真身：会死人㗎 米雪提醒要懂得保护自己

米雪、雪梨、徐伟栋、徐颖堃、张满源、黄文标及啤梨等昨晚（4日）到尖沙咀出席《无毒新境界》禁毒电影创作比赛首映礼活动。近日雪梨在网上节目中透露，自己14岁初入行时被前TVB高层借醉行凶「抽水」，当时幸得已故的黄树棠出手相救带她出夜总会并送她回家，至今乃相当感激。

雪梨望游𩙪家人节哀顺变

雪梨被问到该高层是谁？她指对方是第一把交椅已离开TVB多年，之后就算碰面也当作不认识，「不可以讲，要讲的话之前在节目中也讲了，会死人呢，所以不可以讲。」米雪表示，虽然这些事件在圈中见惯不怪，但也觉得最重要是懂得保护自己，她表明自己并没有遇过这类事件。雪梨则指家姐米雪因不喜欢吸烟及喝酒，因此麻烦事大减。剧集《寻秦记》现在每晚也在播放中，雪梨忆起当年拍摄时，在北京住在类似一所老人院，不需要拍摄时，大家便谈天说地十分开心。另外，雪梨与游𩙪分属好友，对方早前病逝令她感到很不开心，希望他的家人节哀顺变度过困难。