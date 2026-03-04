古天乐、廖子妤「香港电影评论学会」封帝后 承诺开戏赠兴 刘青云恨演《夜王》欢哥：揾我一定仆到去

《第三十二届香港电影评论学会大奖颁奖典礼》在西湾河举行，由五夺「评论学会影帝」的刘青云担任颁奖嘉宾，颁发五项大奖。青云在颁奖前展现风趣一面，笑言有留意《夜王》，见到一班女生跟V姐欢哥「揾食」，是职业无分贵贱，又以张学友的歌《遥远的她》，寄语电影行业「热情若无变，那管他沧桑变化。」被问可有说话给曾拍档的古仔及新一代演员？青云笑话没有话要说，只著大家要记住自己、去演好作品。问到台下导演找他合作可以吗？他笑言好又自认「滥」，又笑言：「多女演员我一定会拍，如果揾我做欢哥，我一定仆到去！」

廖子妤获刘青云颁奖：好正

「评论学会影后」廖子妤在台上感谢台前幕后及老板古天乐，笑言睇香港电影大，自小已是电视儿童，因父母忙碌将她交给电视照顾，「爸爸有卖翻版VCD的朋友，所以会带很多碟回家，但他不知道里面有港产片、三级片，所以自小甚么片都看，很喜欢电影世界、很浪漫，我期望人生会发生更多浪漫的事，现在我企在这里、刘青云颁奖给我、超级正！」她又指听闻得奖后三年没戏拍的都市传说，希望不会成真，因她已准备好继续观察、模仿，迎接更多角色。而「评论学会影帝」古仔上台时，不忘幽刘青云一默，笑言可以请他下台，因他站在台上好似好闷，又指最近出门，很多人表示自小看他的作品长大，而他则自小看青云的《新扎师兄》长大。古仔指在马来西亚与当地团队合作，已是一项改变，表现令他喜出望外，大家同样拼搏，又指电影圈一直迎来转变，「面对科技发展、AI、串流平台，希望大家继续支持香港电影、支持我们做落去。」

古仔最想林峰入围金像奖

影帝古天乐与影后廖子妤在颁奖礼后受访，谈到从老友刘青云手上获奖，古仔表示开心，对于得奖他没有太多想法，但在公布当日听到结果时都呆呆地，不敢置信，他指除了青云外，《绝世好Bra》的监制也在场，问到班底可有机会再合作？古仔表示一定有机会，因电影是梦想世界，最重要是有好剧本，笑言可再合作拍《绝世好嘢》。问古仔下个目标是金像奖影帝？他著廖子妤先答，她表示下个目标是继续「拍好啲戏」，古仔也和应会「拍好啲戏」，又指能入围金像奖已是肯定，没有说目不目标。至于评论学会首轮讨论已一致决定古仔得奖，廖子妤则与周秀娜在第二轮中分出胜负，古仔表示没留意过程，只有留意学会对演出的评论。至于金像奖两部作品双料争影帝，古仔指过往经验会分薄票源，但他没所谓，两部作品入围是最开心的事，但他亦叹：「我最想是林峰《寻秦记》入围！」

廖子妤台上差一点便喊

廖子妤则指得奖很开心，但台上忘了向学会道谢，古仔即笑言可以收回奖项。廖子妤指是首座影后宝座，也想再有第二座，但不到自己控制，问是否怕得奖魔咒无戏拍？她指有没有得奖最担心都是无戏拍，问请古老板开套戏奖励一下？古仔即笑言：「好呀！」廖子妤指在台上差一点便喊，不断提自己要忍住、不可以喊，结果便忘了要多谢的人，古仔即笑指她不适合拍打戏，因会记不住动作，廖子妤笑言是，幸有武指一直提点她。廖子妤又指很开心能从刘青云手上获奖，老板古天乐则在台下支持，古仔即反问哪次得奖不支持，廖子妤表示：「最钟意是香港电影，见到《绝世好Bra》组合好开心，因为我未戴Bra已经睇《绝世好Bra》学戴Bra，哈哈！」古仔指廖子妤向两个男人学习，希望没影响到发育，她反指妈妈没教、同学们则都戴错了，古仔好奇她看三级片没被禁止？廖子妤指父母发现时有关电视，但她趁父母出门再偷偷睇，不过没禁止她看《绝》，又即时模仿古仔做俯身戴Bra动作。问到影帝影后有机会合作吗？古仔称一定有机会，至于陈德森导演宣布开拍电影《一九四一》，古仔直认有倾过，问初步决定演出？他表示很初步，未睇剧本，他亦正构思更多电影计划，最重要是有新发展方向，问影视博览中公布？他指未必咁快。

第三十二届香港电影评论学会大奖得奖名单

「最佳电影」《再见UFO》

「最佳男演员」古天乐《私家侦探》

「最佳女演员」廖子妤《像我这样的爱情》

「最佳导演」李子俊、周汶儒《私家侦探》

「最佳编剧」郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《UFO离奇命案》

六部推荐电影（最佳电影以外作品）

《UFO离奇命案》

《私家侦探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕风追影》