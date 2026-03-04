44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人

现年44岁、有荷兰血统的女星许维恩惊爆确诊乳癌，她首度公开谈及这段身心历程。罹病期间，因不舍家人担忧她的病情，选择低调处理，除了老公与姊姊外，连父母都在手术完成身体恢复后才知道实情。

许维恩「单边确诊」仍「双边切除」

虽然没有家族病史，但检查过程中发现肿瘤变化速度极快，即便只有单边确诊，但因为考量未来健康因素，许维恩选择进行双边切除与重建。回忆确诊当下，她没有崩溃而是异常冷静，因为脑海里第一个浮现的是年幼的女儿。她提到「我所有的担心，都是关于她。正因为是母亲，反而没有时间软弱，只有把身体照顾好，才能好好陪伴女儿长大。」

许维恩完成重建得老公赞美

切除与重建手术长达十多个小时，老公王家梁全程在外守候。许维恩说，其实等待的人更煎熬。她知道老公的担心，因此反过来安抚对方，要他冷静。重建后第一次见到成果时，王家梁忍不住脱口而出：「哇，好大喔！」但随即更关心的是她会不会不舒服、恢复得好不好。她说，这场意外反而让彼此更珍惜当下，也更懂得把健康放在第一位。

许维恩吁女生定期检查

经历乳癌与重建，许维恩坦言更懂得把健康放第一。她强调，女性值得为自己做最好的选择，应定期检查不要忽视身体讯号。也因亲身经历，她决定投身女性健康公益行动，担任品牌大使，推动乳癌防治与重建术后正确观念。她希望用自身经历告诉更多女性：勇敢面对并不可怕，只要相信医师的专业与选择最安全的植入物，依然可以找回自信与力量。

