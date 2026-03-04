TVB前主播「升女郎」李晓欣过档ViuTV 两年前做人妻突再披嫁衣出巡

前主播李晓欣曾与方东升合作两辑《寻人记》，被封为「升女郎」，2023年离巢TVB后，翌年宣布婚讯成为人妻，之后加入ViuTV担任总编辑一职。李晓欣近日为全新节目《大龙凤》做主持，再穿婚纱成为焦点。

李晓欣街头派喜帖

ViuTV节目《大龙凤》已于3月2日首播，早前李晓欣为宣传，与制作团队进行别出心裁活动，在2月14日情人节及2月22日两度穿婚纱现身闹市，派发特制「大龙凤」喜帖，邀市民收看节目，成功吸引大批市民围观，为节目增加话题性。

李晓欣在节目中，带观众深入各地探索鲜为人知的婚嫁文化，又亲身前往每年举办近1,000万场婚礼的印度，体验当地盛大婚礼文化。李晓欣展开为期3日3夜之旅，见证犹如宝莱坞电影般劲歌热舞婚礼，而印度文化为李晓欣带来冲击，穿上当地租借的华丽礼服出席各项仪式时，李晓欣震惊：「每件礼服都犹如哑铃般沉重。」

李晓欣留学澳洲

30岁的李晓欣2012年入读香港树仁大学新闻与传播学系，其后退学远赴澳洲南澳大学深造。返港后，李晓欣于2016年加入TVB，曾任职TVB新闻台主播，翌年转职记者。李晓欣之后主持《长命百二岁II》、《这么远，那么近》、《寻人记》系列、《好睡好起》节目，与资深新闻从业员方东升合作无间，知名度大增。

李晓欣法国拍婚照

李晓欣于2024年1月曝光获男友求婚经过，包下豪华游艇出海，男友在甲板上以大量玫瑰花瓣砌成心型，还有大束红玫瑰、闪爆钻戒，男友单膝下跪向李晓欣求婚。李晓欣之后公开在法国普罗旺斯区拍摄的婚照，在薰衣草田包围下，营造浪漫气氛。

