Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB前主播「升女郎」李晓欣过档ViuTV 两年前做人妻突再披嫁衣出巡

影视圈
更新时间：22:00 2026-03-04 HKT
发布时间：22:00 2026-03-04 HKT

前主播李晓欣曾与方东升合作两辑《寻人记》，被封为「升女郎」，2023年离巢TVB后，翌年宣布婚讯成为人妻，之后加入ViuTV担任总编辑一职。李晓欣近日为全新节目《大龙凤》做主持，再穿婚纱成为焦点。

李晓欣街头派喜帖

ViuTV节目《大龙凤》已于3月2日首播，早前李晓欣为宣传，与制作团队进行别出心裁活动，在2月14日情人节及2月22日两度穿婚纱现身闹市，派发特制「大龙凤」喜帖，邀市民收看节目，成功吸引大批市民围观，为节目增加话题性。

相关阅读：TVB前主播「升女郎」李晓欣宣布结婚 闪爆钻戒兼求婚方式令人惊叹

李晓欣在节目中，带观众深入各地探索鲜为人知的婚嫁文化，又亲身前往每年举办近1,000万场婚礼的印度，体验当地盛大婚礼文化。李晓欣展开为期3日3夜之旅，见证犹如宝莱坞电影般劲歌热舞婚礼，而印度文化为李晓欣带来冲击，穿上当地租借的华丽礼服出席各项仪式时，李晓欣震惊：「每件礼服都犹如哑铃般沉重。」

李晓欣留学澳洲

30岁的李晓欣2012年入读香港树仁大学新闻与传播学系，其后退学远赴澳洲南澳大学深造。返港后，李晓欣于2016年加入TVB，曾任职TVB新闻台主播，翌年转职记者。李晓欣之后主持《长命百二岁II》、《这么远，那么近》、《寻人记》系列、《好睡好起》节目，与资深新闻从业员方东升合作无间，知名度大增。

李晓欣法国拍婚照

李晓欣于2024年1月曝光获男友求婚经过，包下豪华游艇出海，男友在甲板上以大量玫瑰花瓣砌成心型，还有大束红玫瑰、闪爆钻戒，男友单膝下跪向李晓欣求婚。李晓欣之后公开在法国普罗旺斯区拍摄的婚照，在薰衣草田包围下，营造浪漫气氛。

相关阅读：TVB前主播「升女郎」李晓欣再晒未曝光半透视婚纱 赴普罗旺斯酒庄取景只需X元？

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
8小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
6小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
6小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
10小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美军鱼雷击沉伊朗军舰｜持续更新
即时国际
2小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
6小时前
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
突发
7小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
8小时前