Suede相隔10年载誉归来西九开唱 T台设计近距离接近主音Brett Anderson

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-04 HKT
发布时间：22:15 2026-03-04 HKT

英伦殿堂Britpop乐队Suede将于4月11日晚上7时正，在西九文化区安盛竹翠公园举行《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，亦是乐队自2016年8月的世界巡唱香港站后，相隔整整10年载誉归来。

Suede以新碟为演唱会主题

由1993年推出首张乐队同名大碟，至去年的最新专辑《Antidepressants》，多次来港开演唱会的Suede一直是英伦和本地Britpop迷的宠儿，他们多首经典作品包括《So Young》、《New Generation》、《Trash》、《Saturday Night》、《Beautiful Ones》等均是大家耳熟能详的经典作品。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》便是以新专辑为名，由英伦开始，接着踏上欧洲大陆，再飞赴香港西九文化区为大家献唱。

《Antidepressants》面世后获得不少外国媒体赞誉，包括：报刋The Guardian－「重组后的英伦摇滚乐团依然势头强劲」、杂志Uncut－「英伦摇滚的另类乐团以令人振奋、宏大的形式展现风采」、杂志Clash－「Suede乐团强势回归，为现代生活奉上了一份音乐指南」，更成为欧美乐评人心目中2025年最佳专辑的其中一张，由此引证成军超过30年的Suede仍然充满趣味和分量，绝不过时。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》在竹翠公园这个户外场地所带来的震撼感，舞台特别以T台设计更令大家可以近距离接近主音Brett Anderson ，再加上企位摇滚区的无拘无束，令香港Suede迷这10年的等待绝对是值得。

