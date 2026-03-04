《夜王》票房破7686万 元宵春茗共聚开live Sammi封子华为「灯塔」照亮新演员

马年贺岁片霸《夜王》势如破竹，昨晚特别举行「东日开运元宵春茗」，导演吴炜伦、主角黄子华、郑秀文（Sammi）联同王丹妮、杨伟伦（阿卵）、卢镇业（小野）、何启华（阿Dee）、杨偲泳、谭旻萱、李芯駖、林熙彤、蔡蕙琪（Kay）开live，与老板们一起欢度元宵佳节，并即场宣布截至昨晚9点，最新票房已突破7686万，同场特邀苏民峰师傅妙论各位嘉宾马年运程，苏师傅更大赞《夜王》片名改得出色，势必冲破亿万大关。

子华自觉系「灯塔」

元宵佳节能与《夜王》团队聚首一堂，子华与Sammi均表现兴奋，子华说：「好耐冇见过班员工，今晚真系有东日春茗嘅气氛！」Sammi认同说：「同埋大家一齐享受呢个美好嘅成果 ，真系好开心！」《夜王》最新票房冲破7686万，Sammi首先想到「感恩」两个字：「好珍惜今次演出，我最开心嘅系观众感受到呢套电影所带出嘅信息，睇完之后大家有共同话题、好多思考，亦都好值得翻睇，好幸运能够参与一部咁好嘅电影！」欢哥与V姐不愧是最佳拍档，子华亦有同一个想法：「好似Sammi话，《夜王》引起各种嘅讨论、关心，可以话系为呢个城市点着咗啲嘢，多咗啲活力朝气，我觉得系一件几开心嘅事！」难能可贵的是，在欢哥与V姐的引领与带动下，其他角色如Coco、Mimi、土地、太子峰、葵芳等个个有血有肉兼深入民心，Sammi有感而发：「我俾咗子华一个绰号叫『灯塔』，佢唔单止自己发光，仲令侧边啲人都一齐发光 ，佢喺历史里面系好独特嘅存在，当然今次有咁多出色嘅香港新演员，咁快就得到认同，梗系好到不得了，我觉得呢个『灯塔』嘅光实在太厉害！」听罢Sammi所赐的封号，子华自觉不无道理：「又真系㖞！拍咗《饭戏攻心》同《毒舌大状》，都有一班新演员广为大家熟悉，甚至一齐合作完又攞最佳女主角，但更加重要嘅系跟住要有机会，所以希望容许我哋开多啲戏，大家多啲入场，令新人有更多机会俾大家睇到，咁就最开心！」

「葵芳」被苏师傅预言未来两年事业有大突破

春茗开live时，有网民要求若《夜王》票房破亿，希望听到子华演绎宣传曲《星秀传说》（Shine一次 Version）以作回礼，刚巧导演吴炜伦透露《夜王》原声大碟正在筹备之中，子华会否顺应民意大开金口？子华笑言：「好高兴听到佢哋已经做紧（只碟），完全知道系冇预我，唔好俾我搞散！」亦有网民敲碗期待子华与Sammi继续合作，导演吴炜伦却惊爆想开丧尸片，子华笑说乐意被咬：「我想像到俾丧尸咬𠮶种反应，我会系做得好好，我一定会做！不过，大家要支持咗《夜王》先，我哋仲有未完成嘅任务，需要大家继续支持！」

吴炜伦导演笑言，与《夜王》团队合作非常愉快，至于下一部是否丧尸片，仍要再认真构思，导演说：「首先未知道边位系丧尸、边个系人类，子华话想俾丧尸咬，但点知佢一嚟就可能系丧尸……其实所有演员次次都好合拍，希望之后再有新谂法，大家一呼百应，吹鸡又嚟玩多次！」数《夜王》众多角色之中，土地与太子峰的谈论热度一直居高不下，阿卵坦言受宠若惊，化身戏中唯一大奸角的小野亦从没想过太子峰的人气会如此强劲，另一位获封「《夜王》MVP」非饰演葵芳的蔡蕙琪莫属，一片成名的Kay，被苏民峰师傅预言未来两年事业将有更大突破。