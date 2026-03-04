BIGBANG出道20周年宣布世界巡唱 韩媒揭前成员T.O.P坚决割席拒合体真相

韩国天团BIGBANG即将迎来出道20周年，YG娱乐总制作人梁铉锡今日透过「2026 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT」公开公司年度计划，并正式带来BIGBANG的活动新进度。

梁铉锡公开公司年度计划

梁铉锡表示：「目前已经与成员商议好要举办演出，现在正式宣布BIGBANG将启动全球巡回演唱会。我们多年来合作无间，相信在合作上不会有困难。为了打造出完美优秀的舞台，YG全体工作人员都将竭尽全力。」据悉，三位成员G-Dragon、太阳及大声将率先于4月登上美国大型音乐节Coachella，为巡演揭开序幕。

T.O.P开新歌预告获GD按赞

另一方面，2023年已退团的前成员T.O.P，近日公开新歌《Studio54》预告，更被发现G-Dragon亦有按赞支持。新歌MV邀来女团After School出身的Nana（林珍娜）担任女主角，引起话题。

T.O.P专辑以个人品牌推出

不过，韩媒报道指T.O.P坚决表示无意重返BIGBANG。他认为2022年推出的单曲《Still Life》，已是自己与BIGBANG合作的最终篇章。身兼演员与音乐人身份的他，正积极筹备全新个人专辑《ANOTHER DIMENSION》，并将透过自家公司Topspot Pictures发行。他曾先后与Sony Music Korea、Kakao娱乐等洽谈合作，最终决定以个人品牌推出，新碟宣传则交由曾推荐他出演《鱿鱼游戏2》的Hiin娱乐负责。

BIGBANG商标版权成障碍

据报道指，T.O.P不再重返BIGBANG的关键原因，在于BIGBANG的商标及相关版权仍属YG娱乐所有。他无意再留在YG，亦不希望再与梁铉锡合作；而YG方面亦不可能让BIGBANG的团体活动在其他公司名下进行。报道分析，T.O.P与BIGBANG再度合体的可能性，目前可说是遥不可及。