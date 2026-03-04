农夫出道26年再踏红馆 化忌讳为笑话 海报大玩「入土为安」

由C君（郑诗君）与陆永（陆永权）组成的香港地道嘻哈组合农夫（Fama），自2000年出道至今，由「地下Rapper」发展为「全面创作人」，誓要全力创作一个能够令观众跳一晚、笑一晚嘅演唱会。回顾农夫的红馆之路，他们早在2010年6月已举行了首个红馆个唱《Down to Earth演唱会》，当年他们以「太空人」及「野人」造型从天而降，为观众留下经典回忆。相隔16年，在出道第26个年头，他们终于再度获邀以「农作物」的造型重返红馆这个梦寐以求的舞台。

农夫相隔16年第二次开红馆骚

相隔16年的第二次红馆骚，农夫融合音乐及栋笃笑，命名为《农夫全香港最搞笑嘅演唱会》，顾名思义，主菜是一场大型「集体开心派对」，农夫笑言：「我地嘅演唱会唔敢话最好睇、最好听，但好可能系最好笑，因为人地啲演唱会系唔讲笑嘅！今次目标就系希望观众入场，起码能够获得一个开心嘅晚上。」为了令观众开心，农夫设计了很多全场「一齐玩」的环节，C君解释：「只要观众开心，欢迎大家入场玩到我谢，由开show玩到鸣谢。」

C君与陆永竟被「埋葬」在泥土

演唱会海报率先「玩自己」，C君与陆永竟然被「埋葬」在泥土之中，只露出两颗笑容灿烂的人头，四周更种满了西兰花、红萝卜、生菜等新鲜蔬菜，画面既搞笑又诡异，像是「入土为安」，陆永笑说：「系种生机，我哋一路种自己嘅作品，终于等咗16年先有第二次红馆骚，算有啲生机，多谢大家咁多年嚟帮手栽种我哋。」

虽然外间一望就认为他们今次这种超现实的海报是AI合成技术的产物，但农夫话你知，拍摄当日团队可是「嚟真嘅」！工作人员真的动用大量真泥土将两人身体覆盖，只露出头部。两人虽然被泥压身，但仍要保持专业笑脸，非常认真。眼见两人的造型，少点幽默感都难以接受，但农夫就最擅长将忌讳变成笑话，C君更抵死地自抽水：「啲人话两个死人头，今次咪种返生佢。」

农夫依然保持「贴地」亲民感

出道26年，农夫由当年揸住支咪在地下场地Rap，到今日成为广告商宠儿、大型活动金牌司仪，他们依然保持著那份「贴地」的亲民感。这个「用泥土种出嚟」的演唱会，既代表了他们对音乐的默默耕耘，风吹雨打也坚强生长的理念，又展现做人要真！唔用AI代替，亲力亲为！宁愿「玩谢自己」也要娱乐大众的敬业精神。到时入场的观众，记得准备好你的笑声，齐齐「淋水」，等农夫这场又好笑嘅演唱会」茁壮成长！