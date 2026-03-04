杨恭如混血美男弟弟布吉婚礼曝光 爆肌撞样陈冠希颜值惊人 家姐疑一原因缺席姊弟关系生变？

52岁的1995年亚姐冠军杨恭如自定居上海后，甚少在香港露面。近日因林建明在社交平台曝光杨恭如弟弟的婚礼，引起网民关注杨恭如近况，还意外揭开过往侍母至孝的杨恭如，与弟弟的关系似乎有所转变。

林建明曝光婚礼前交谊午餐

林建明早在2月27日在FB分享到布吉观礼的照片，她留言：「到了『布吉』参加朋友儿子的婚礼，第一天欢迎会&晚饭，Bangkok、Pattaya就去了无数次，Phuket第一次，对我来说『新鲜 』」。林建明之后继续分享照片，透露婚礼前有交谊午餐活动。

杨恭如弟弟拍拖10年

直到婚礼当日，林建明分享朋友喜悦：「朋友的儿子婚礼大喜之日！VL（林建明）先去郁动郁动游个靓水，叉叉电！ 抱着愉快的心情，参加一对拍拖10年的情侣，终成眷属！开始人生新的一页。祝福：幸福、健康、早生贵子！哈哈哈…yeah！yeah！yeah」。

从照片中见到林建明的好友正是杨恭如的母亲，过往杨恭如经常陪妈妈四围去，弟弟Roger也曾跟母亲、姊姊行街。林建明曝光婚礼现场盛况，见到Roger高大威猛，与同母异父家姐杨恭如一样，拥深邃的混血儿面孔，似陈冠希和吴嘉龙的混合体。

杨恭如妈妈荣升奶奶

据林建明所讲，Roger与外籍女友拍拖十年，终于拉埋天窗。婚礼仪式在布吉举行，现场见到一条延伸至海中央的白色长桥，两旁则是无边际的大海，画面极具电影感。Roger身穿米白色休闲西装衬白恤衫，而新娘子就以设计简约的吊带拖尾婚纱，贯彻海岛婚礼的休闲风格。新娘子手捧鲜黄色花球，与Roger手拖手步出长桥接受宾客祝福。

婚礼结束后，众人转到沙滩参加黄昏酒会，荣升奶奶的杨恭如妈妈打扮端庄，身穿紫色闪片旗袍及佩戴珍珠颈链，高贵得来又喜庆。不过杨母及林建明全晚满场飞与宾客合照，相中却不见杨恭如身影，未知是否因被弟弟「爬头」而缺席。

杨恭如曾传做「第三者」

杨恭如弟弟Roger从小遗传家族的优良基因拥有「明星脸」，13岁时曾被星探发掘，却遭杨母以年纪细为主推辞。Roger15岁时已拥六呎一吋身高，在星探再次游说下，终尝试为民政事务总署拍摄反种族歧视宣传短片，汲取人生经验。虽然杨恭如大赞细佬叻仔又高质素，但两母女希望Roger完成大学，才决定未来发展。

杨恭如自2002年传介入富商周正毅感情生活，被指是「第三者」，遭对方另一半毛玉萍在餐厅掌掴，周正毅因公开维护杨恭如，导致形象受到影响。杨恭如单身至今，近年移居内地生活，间中带货保持适量曝光。

