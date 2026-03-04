吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱

53岁的吴绮莉当年传出为成龙诞下女儿吴卓林，吴卓林在成长中缺乏父爱，又与母亲关系矛盾，2017年年仅18岁的吴卓林宣布「出柜」，更大12年的加拿大籍Andi结婚，又远走加拿大。早前外传成龙去年透过中间人，多次为26岁的吴卓林提供经济援助，父女关系似乎破冰。

吴绮莉跟何国钲为校友

吴绮莉对于女儿接触父亲的传闻，吴绮莉近日现身时装设计师校友何国钲（Dorian）的网台节目《娱乐山》，罕谈女儿吴卓林的近况，母女关系随时间软化，更难得回应卓林与成龙的「世纪合作」传闻。

对于有传成龙透过中间人多次为吴卓林提供经济援助，除代付加拿大的房租，又资助吴卓林发展设计事业，就连新片的海报设计竞标亦向吴卓林作邀请参与。吴绮莉在访问中直接否认：「我唔觉得系啰！」不过吴绮莉形容在件事上如同局外人：「我都系一个观众，喺旁边剥花生。」

吴绮莉难接受女儿取向

吴绮莉讲起与吴卓林母女关系决裂，坦承当年难以接受女儿的选择，确实感到极难接受，但随时间流逝，其心态有所转变：「时间可以改变一切」。吴绮莉表示现时学会尊重女儿，亦认同爱情是盲目」，双方每逢过年过节，都会传讯息「新年快乐」、「圣诞快乐」，关系逐渐修复。

吴绮莉曾受抑郁症困扰

吴绮莉在节目中分享读书时的日子，又提到其精神状况。吴绮莉表示曾受抑郁症困扰，但因服药后，出现强烈的副作用：「食完后成个人飘移，Slow down慢晒咁，我好惊呀！食了一粒已经想叫白车。」最终吴绮莉选择由自己调节心态，解决问题。对于感情生活，单身多年的吴绮莉表示一切随缘，透露性格不想应酬，所以「连去结识都冇机会」，并表示自己的心态亦非只是想找个伴，指「找个伴冇意思」，而她亦承认现阶段感情空白，或跟自己「仲未遇到个啱」有关。

