女孩不平凡丨许恩怡恨演大尺度电影 邓涛对夺金像奖「最佳新演员」有信心

许恩怡、邓涛昨晚（3日）出席电影《女孩不平凡》明星好友场，许恩怡坦言对邓涛在戏中有不少大胆场口直言觉得羡慕，因自己在戏中是学生妹，角色相对表现保守，坦言也想演大尺度的电影。邓涛在戏中特意为角色剪了一头短发，但她指不是牺牲，又笑言香港潮湿又热，短发反而更舒服，对于她在戏中与台湾演员韩宁有「激烈」演出，她指有亲密指导，加上事前有排练，所以还OK：「现场好多唔同部门都有安排女生工作，所以都好安心，成个过程都好顺利。」

许恩怡再次入围争影后

提到她凭此戏入围香港金像奖「最佳女配角」和「最佳新演员」以及台湾金马奖「最佳女配角」，她坦言觉得高兴，加上廖子妤和许恩怡亦入围金像奖争影后，故感到别具意义，问到是否有信心得奖？她只表示对「最佳新演员」有信心。而凭电影《无名指》再次入围争影后的许恩怡坦言和上次一样以平常心面对，认为能入围已很幸运，坦言自己也很敬佩其余四位入围的女演员，加上已分别看过四套戏，所以觉得今年的竞争颇大：「估唔到我可以同佢哋一齐坐，好兴奋。（睇好边位？）全部！因为全部都好唔同，冇得比较。」而她亦大赞廖子妤一向都很努力，甚至比自己更值得获奖，更直言若对方夺影后，会开心过自己得到。