Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女孩不平凡丨许恩怡恨演大尺度电影 邓涛对夺金像奖「最佳新演员」有信心

影视圈
更新时间：12:15 2026-03-04 HKT
发布时间：12:15 2026-03-04 HKT

许恩怡、邓涛昨晚（3日）出席电影《女孩不平凡》明星好友场，许恩怡坦言对邓涛在戏中有不少大胆场口直言觉得羡慕，因自己在戏中是学生妹，角色相对表现保守，坦言也想演大尺度的电影。邓涛在戏中特意为角色剪了一头短发，但她指不是牺牲，又笑言香港潮湿又热，短发反而更舒服，对于她在戏中与台湾演员韩宁有「激烈」演出，她指有亲密指导，加上事前有排练，所以还OK：「现场好多唔同部门都有安排女生工作，所以都好安心，成个过程都好顺利。」

许恩怡再次入围争影后

提到她凭此戏入围香港金像奖「最佳女配角」和「最佳新演员」以及台湾金马奖「最佳女配角」，她坦言觉得高兴，加上廖子妤和许恩怡亦入围金像奖争影后，故感到别具意义，问到是否有信心得奖？她只表示对「最佳新演员」有信心。而凭电影《无名指》再次入围争影后的许恩怡坦言和上次一样以平常心面对，认为能入围已很幸运，坦言自己也很敬佩其余四位入围的女演员，加上已分别看过四套戏，所以觉得今年的竞争颇大：「估唔到我可以同佢哋一齐坐，好兴奋。（睇好边位？）全部！因为全部都好唔同，冇得比较。」而她亦大赞廖子妤一向都很努力，甚至比自己更值得获奖，更直言若对方夺影后，会开心过自己得到。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
23小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
15小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
1小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
23小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子获选定为最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击
即时国际
3小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
2026-03-03 12:29 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
22小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
5小时前
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
即时中国
9小时前