陈凯琳走匀爱巢跟风玩爆红公仔 复式豪宅超大空间全面睇 床头照泄自恋程度？

影视圈
更新时间：10:00 2026-03-04 HKT
发布时间：10:00 2026-03-04 HKT

近期，因日本猕猴「Punch君」而爆红的猴子毛公仔成为城中潮物，引来不少年轻人追捧，明星也不例外。视帝郑嘉颖的老婆陈凯琳（Grace）亦紧贴潮流，带著这只可爱的猴子公仔拍摄了一段趣味短片。然而，影片发布后，网民的焦点除了被片中曝光的豪宅内部所吸引，更被陈凯琳公然「挑战」老公的搞笑举动逗乐，引起讨论。

陈凯琳游走星级爱巢

在影片中，陈凯琳抱著猴子公仔在家中各处游走，模拟温馨的同居生活。镜头跟随她走遍了设计简约时尚的厨房、一体化设计的洗衣空间，而她抱著洗衣篮走上楼梯的一幕，更证实了他们的爱巢是复式单位。随后，画面来到睡房，可见床头墙上挂著两幅她的个人艺术照，其中一幅更是她身穿紧身衣所拍摄的唯美孕照，为简洁的房间增添了个人色彩。最后，在宽敞明亮的浴室中，她与猴子公仔一同刷牙，场面有趣。整个家居以白色和大地色系为主调，风格简约现代，空间感十足，让网民得以一窥这座星级爱巢的品味与格调。

相关阅读：陈凯琳奇招「胸」涌照引遐想 忽然自揭情绪出事？ 揭真实心声：开始怀疑自己

陈凯琳扮老公表情包

除了豪宅吸睛，陈凯琳的举动更是充满亮点。她在IG留言区贴出了老公郑嘉颖为外卖平台拍摄广告时，那个极具标志性的「O嘴」大叫表情包动图。这个「抽水」举动瞬间引爆笑点，不少网民纷纷留言，笑称她「好玩得」、「竟然做老公招牌动作」，更有人开玩笑地提醒她：「小心老公嬲猪呀！」、「床头啲相……都几自恋」、「家庭相摆满屋，好温馨」。

据悉，郑嘉颖与陈凯琳一家五口在2023年由何文田的千呎单位，搬到市郊这处复式豪宅。这次影片虽然是为了跟风玩「猴」，却无心插柳地让网民窥见了豪宅的更多细节，同时也展现了这对模范夫妻私下俏皮可爱的一面，再次引起热烈讨论。

相关阅读：陈凯琳儿子疑弃读国际学校转返津贴小学 郑嘉颖曾爆囝囝唔识讲广东话 写中文有一情况

陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？

