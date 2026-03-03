李龙基最新择偶条件成焦点 重申「17岁半46亿」纯属讲笑：人哋唔会吼我

年届73岁的李龙基（基哥）日前现身支持好友陈德森新书《生命当舖》发布会，受访时声音沙哑，透露自己已咳了数个星期。谈到前未婚妻王青霞（Chris）疑似想复合，基哥起初不欲多谈，直言坊间太多炒作和假新闻，会令双方家人不开心。但在传媒追问下，他终松口承认两人仍有联络，但不像以前咁密。至于是否有机会复合，他坦言自己也不知道：「冇人知听日世界发生咩事，之前都打算结婚，好难讲，所以唔敢讲。」被问到个人复合意愿时，他则以「暂时心如止水」来形容现时心境。

基哥只求平淡过活

早前《星岛头条》直击基哥拜月老，他笑称最新择偶条件，想找身家46亿、年仅17岁半卜卜脆少女做女友，引来热议。他今日澄清当时只是「讲笑」，慨叹不少网红捉住这些数字来攻击他。他透露之前一段时间没有上网，近日看到相关言论后感到不开心，不想再多讲。他反问：「我𠮶日都讲有46亿同17岁半系好吸引，但唔表示我会追人，人哋有咁嘅quali会吼我？唔好再攞我讲笑嘅嚟讲。」强调自己一向乐观，虽然冇人冚被会冷，但只要平淡过活就可以。