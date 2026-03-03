Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龙基最新择偶条件成焦点 重申「17岁半46亿」纯属讲笑：人哋唔会吼我

影视圈
更新时间：21:45 2026-03-03 HKT
发布时间：21:45 2026-03-03 HKT

年届73岁的李龙基（基哥）日前现身支持好友陈德森新书《生命当舖》发布会，受访时声音沙哑，透露自己已咳了数个星期。谈到前未婚妻王青霞（Chris）疑似想复合，基哥起初不欲多谈，直言坊间太多炒作和假新闻，会令双方家人不开心。但在传媒追问下，他终松口承认两人仍有联络，但不像以前咁密。至于是否有机会复合，他坦言自己也不知道：「冇人知听日世界发生咩事，之前都打算结婚，好难讲，所以唔敢讲。」被问到个人复合意愿时，他则以「暂时心如止水」来形容现时心境。

基哥只求平淡过活

早前《星岛头条》直击基哥拜月老，他笑称最新择偶条件，想找身家46亿、年仅17岁半卜卜脆少女做女友，引来热议。他今日澄清当时只是「讲笑」，慨叹不少网红捉住这些数字来攻击他。他透露之前一段时间没有上网，近日看到相关言论后感到不开心，不想再多讲。他反问：「我𠮶日都讲有46亿同17岁半系好吸引，但唔表示我会追人，人哋有咁嘅quali会吼我？唔好再攞我讲笑嘅嚟讲。」强调自己一向乐观，虽然冇人冚被会冷，但只要平淡过活就可以。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
8小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
5小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
9小时前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
5小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
9小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
9小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
8小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
8小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
2小时前