前TVB一线女星降呢演短剧扮老妇惹嘲笑 与昔日「花旦情敌」身价天差地别被网民比较

选美出身的叶璇在1999年夺得国际华裔小姐冠军及「最具古典美态奖」后，在「六叔」邵逸夫爵士赏识及钦点下，签约TVB并受到力捧，凭借《封神榜》、《再生缘》等古装剧奠定「古典美人」地位。

叶璇进军内地短剧界引热议

到了2005年，叶璇不再续约TVB，先后与亚视和寰亚电影合作，直到2011年在北京成立工作室并专注在内地发展，积极经营社交平台，透过直播带货与粉丝互动，可惜因样貌、身材和状态「跌Watt」，再加上举止骑呢似足大妈而屡成话题。最近叶璇宣布进军内地短剧，随即引起网民热议。

叶璇不认降呢拍短剧

叶璇日前在小红书出po称「拍了一个很欢乐的短剧叫《少夫人来自东北》，第一次的拍摄短剧，很欢乐。在这个剧组学习了很多东北方言。其实，内容没有长短之分，只有好看和不好看，所以都应该用心去拍。」叶璇还分享多张剧照，剧中叶璇饰演男主角的妈妈，一身中式服饰配搭全身玉饰，并将头发高高盘起，举手投足散发豪门奶奶的优雅贵气。事件引来网民讨论，有人说：「姐姐演技超棒，在这部剧里一看到你就觉得很惊艳呀！」、「你就是美丽的富婆！」、「万万没想到最大的惊喜是叶璇给的！」

叶璇佘诗曼先后与陈浩民传绯闻

不过有人觉得：「傲娇的叶璇，也放下身段，接受现实，开始赚快钱了。」、「上了年纪发福了，面相有点变了，所以一下子没认出。」叶璇和佘诗曼先后与陈浩民传绯闻，如今佘诗曼在内地依然爆红，反而叶璇声势不如从前，于是有人将她与佘诗曼比较：「哎，阿佘起码还是女主，你竟然去了短剧赛道，苍天！」、「她还是有自知之明的，不演少女，确实演婆婆的年纪。」其后叶璇回复传媒称：「做阿妈真系冇所谓，我入行冇耐拍《封神榜》都演过60几岁啦，只要角色有得发挥，就值得演出。」

