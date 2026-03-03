伍仲衡客串《卧底娇娃》与TVB「破冰」？同爱将「保持距离」 洪心怡疑暗示关系有变

音乐人伍仲衡（Harry）近年因担任TVB大热节目《中年好声音》的评审而人气急升，不过在2025年年初传疑因截糊与洪心怡签约而遭TVB「炒鱿」，伍仲衡几乎绝迹TVB，久久未见有露面。不过近日事情以乎有转机，昨日（2日）TVB播出的《卧底娇娃》上，竟见伍仲衡的戏份。

伍仲衡与TVB已经「破冰」？

在剧中，伍仲衡饰演一位尖酸刻薄的评审，重现了他在《中年好声音》中的风格，结果令不少网民猜测伍仲衡与TVB 是否已经「破冰」，有望重返《中年好声音》评审行列。伍仲衡更于facebook批评自己演技：「我啲戏真系好浮夸」、「够啦！请不要再send图俾我，多谢合作。」

伍仲衡回归之路不容易

伍仲衡自2014年起便开始担任TVB歌唱比赛节目的评审工作，参与过《超级巨声4》以及《声梦传奇》第一、二季的评审团。自2022年开始，他更成为《中年好声音》系列的重要成员。然而，在2024年12月，他因成立个人公司并签下洪心怡的举动，被指触及TVB利益，最终遭「被换人」的结局，引起一片哗然，而《卧底娇娃》早在2024年8至11月已拍摄，当时双方关系尚未恶化，意味这次合作其实是争人风波前的「遗作」。伍仲衡受访时曾表示对演戏产生兴趣：「唔好以为拍戏就系嚟到即刻拍，系要等好耐先有得拍㗎，但喺等嘅时间，我喺到观察各位演员嘅演技，学到嘢啦。」虽然处男下海的伍仲衡今次演出未有被删剪，但回归之路并不容易。

伍仲衡与洪心怡疑结束合作关系

另一方面，伍仲衡宣布不再担任《中年好声音》评审后，签下新生代唱将洪心怡并表示：「呢个新人好有潜质，老婆会负责做经理人工作，我就会负责佢音乐方面，对佢好有信心。」洪心怡亦透露起初与TVB有过沟通，但因为与伍仲衡的音乐理念较相近，希望能在合作中获得更多自由，因而婉拒TVB而签约予伍仲衡。但伍仲衡与艺人洪心怡的合作似乎未如预期顺利。两人合作将近一年，不单在IG上的互动大减，伍仲衡久未分享洪心怡的相关帖文，有网民发现洪心怡写有「暂不接商演，欢迎一齐拍片/影相，DM me！」

