詹天文同过百粉丝搞Party提早庆生 钟澍佳惊喜现身撑「最佳电视歌曲」实至名归

影视圈
更新时间：23:15 2026-03-03 HKT
发布时间：23:15 2026-03-03 HKT

「声梦小花」詹天文（Windy）日前与过百名天文台（粉丝暱称）举行盛大生日派对，提早庆祝即将到来的20岁生日。Windy当日状态大勇，身穿亮丽造型现身，与粉丝大玩游戏及切蛋糕，场面温馨热闹。

詹天文寻求突破

被问及20岁的生日愿望，Windy表示对自己要求更高，除了希望能继续在音乐路上突破自我，推出更多好歌回馈粉丝，以及举办个人演唱会外，她更为自己定下「外型管理」的新目标。Windy 笑言：「踏入20岁，希望自己不论内在还是外在都能有所提升。今年的其中一个大愿望就是身形可以更Fit、更有线条！我会努力做运动操弗自己，希望以最完美的线条和最佳的状态，去迎接未来每一个舞台演出。」她亦补充，在演艺事业上希望能作更多不同的尝试，不论是曲风还是戏剧角色，都想大胆挑战一下。

钟澍佳为詹天文注入强心针

生日会上最大的惊喜，莫过于著名监制钟澍佳（佳导）携同女儿亲临现场道贺。佳导的出现令Windy及在场粉丝惊喜万分。佳导在台上发言时，对Windy赞不绝口，更主动提及早前Windy夺得「最佳电视歌曲」奖项一事。佳导亲口证实Windy夺得「最佳电视歌曲」绝对是实至名归！她的票数是大幅抛离其他对手，证明了大众对她歌声的喜爱与肯定。这番话引来全场粉丝尖叫欢呼。

詹天文可塑性高

除了歌艺，佳导亦对Windy的演技给予高度评价。他表示早于几年前的剧集《青春本我》时，已经留意到 Windy，觉得这位小妹妹的演技非常自然，很有潜质。他更提到早前特意入场观赏Windy主演的音乐剧《我们的青春日志》，大赞她在舞台上的演出充满感染力，无论唱功还是演技都令人眼前一亮，看好她未来的演艺发展。

