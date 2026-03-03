Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱茵游日陪老公黄贯中现身一处甜爆 亲民合照意外曝光真实身形 官方公布高度疑报大数？

影视圈
更新时间：18:30 2026-03-03 HKT
发布时间：18:30 2026-03-03 HKT

现年54岁的朱茵，拍过不少脍炙人口的电影，尤其在周星驰《西游记大结局之仙履奇缘》中的「紫霞仙子」，更成为网民的集体回忆。出名冻龄的朱茵，近日跟丈夫黄贯中到了日本，在一间怀旧唱片专门店，被网民野生捕获，她非常亲民合照，但照片在小红书流传后，朱茵的身高顿成网民讨论焦点，甚至有网民指她没有官方公开的160cm身高，最后要由拍照的网民出来解释真相。

朱茵日本唱片店被集邮

朱茵在日本唱片店内被网民集邮，她身穿一件白色印字T恤，内搭灰色长袖上衣，配上一条舒适的浅灰色运动裤，打扮相当随性自在。近乎素颜的朱茵，皮肤紧致，气色红润，脸上挂著亲切的笑容，丝毫看不出岁月的痕迹。照片一出，大批网民纷纷赞叹：「这状态也太好了吧，完全是吃了防腐剂」、「紫霞仙子，仙气依旧」、「素颜都这么美」，朱茵的冻龄美貌，再次惊艳了无数粉丝。

相关阅读：54岁朱茵全面回春状态巅峰 面容变化惊人极震撼 比43岁前TVB一线花旦更年轻？

朱茵意外曝光真实身高

朱茵除了容颜不老外，她的身高再次成为网民焦点，有眼尖的网民开始对朱茵的身高提出了疑问。根据官方资料，朱茵的身高为160cm，但在这张与粉丝的合照中，一些网民认为她看起来似乎未及此高度，感觉上比较娇小，更有网民指平日朱茵出席活动，大多数穿上高跟鞋，而在相中却未有看到她穿哪一款鞋子，只能凭拍摄者的高度，推测朱茵的真正身高。

朱茵跟丈夫黄贯中拍拖放闪

朱茵身高成为网上热话，而跟朱茵合照的网民马上为朱茵平反，指自己是169cm身高，而朱茵当天是穿平底鞋，目测确有160cm，终于还朱茵一个清白。之后有网民问黄贯中有否同行，该名网民再次分享用手机拍下的黄贯中照片，原来朱茵是做「跟得夫人」，陪伴丈夫逛唱片店，网民大赞二人拍拖放闪，甚为登对。

相关阅读：朱茵老公黄贯中被指断崖式衰老 再唱《光辉岁月》「有气没力」 意外撞样政协港星

