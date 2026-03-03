朴春死忍多年被屈替死鬼 突晒亲笔信控诉DARA才是吸毒者

韩国经典女团2NE1成员朴春继去年10月发文指控未收到YG娱乐的活动结算款后，今日（3日）又发文直斥YG当年将她塑造成瘾君子，并将矛头直指队友Dara，控诉YG诬蔑她吸毒是为了掩盖Dara涉毒的事情。朴春在IG发帖，并附上亲笔手写信，开头写上「致国民们」，并表示想公开真相给大家知道，她写道：「我现在身体健康，生活得很好，但想说一些小心翼翼又令人害怕的事情。」

朴春食精神药物非毒品

2010年，朴春曾被怀疑从美国走私含有安非他明的药物，当时检方考虑到她将药物带入韩国是为了进行治疗，决定暂缓起诉。事隔十多年，朴春今次旧事重提，她提到自己服用的一种名为「Adderall（阿得拉）」的精神药物，强调：「那不是毒品。我是ADD（注意力不足症）患者，这是治疗注意力缺陷的药物。」并指控：「因Sandara Park（Dara英文本名）涉毒事件，为了掩盖那件事，（YG）竟把我塑造成吸毒者。」朴春续道：「当时国内根本没有关于Adderall的药物，也没有相关法律，但奇怪的是，直到我之后才出现了法律。」她更呼吁道：「请如实调查，不要让YG娱乐、梁铉锡、Teddy（YG娱乐制作人Teddy Park）和CL向国家报告我使用了超过规定剂量的毒品，我30多年来根本没碰过（毒品）。」

朴春与YG娱乐没完没了

其实自2016年2NE1宣布解散后，朴春已离开了YG娱乐，此后一直以个人歌手身份在D-Nation娱乐旗下活动。2NE1去年重组后，她再次与YG一起继续进行亚洲巡演，但由于健康原因，自去年8月起暂停了所有活动。同年10月22日，她发文指控YG社长梁铉锡拖欠她参与2NE1所有活动所产生的利润，包括音乐发行、演出、广播、广告、活动、歌词创作等。翌日其所属公司D-Nation发声明，指与朴春2NE1活动相关的和解事宜已经完成，他们并未收到朴春在社交媒体上发布的投诉。又表示朴春已暂停所有活动，专注于治疗和康复。D-Nation当时指朴春情绪极不稳定，沟通困难，急需治疗和休息以恢复健康。