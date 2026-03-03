患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近

51岁前港姐季军吴文忻自前年8月公开患上乳癌第三期，去年由第三期变第四期，细胞扩散至尾龙骨，导致她神经剧痛、不良于行的惨况。不过吴文忻一直以积极乐观的态度对抗病魔。

吴文忻一度觉得与死神很接近

吴文忻日前为TVB节目《流行都市》做担任嘉宾，在访日问上，吴文忻坦言因为病情反复令她心身俱疲，甚至一度觉得与死神很接近：「未试过情緖咁差，直头日日爆喊，因为胸部位置状况好差，不时流脓，好酸馊，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同条尸一齐瞓咁。」

相关阅读：吴文忻癌细胞扩散至一重要器官 胸部硬块极大肉眼可见 认身体开始虚弱：只能尽做

吴文忻称未试过情绪去到咁差

吴文忻称当时feel到自己身体很痛、很辛苦：「我未试过我个情绪系去到咁差，但系我觉得唔得，系要「掹」返自己返嚟，之前𠮶只药试咗唔得，我食咗两个cycle啦，我都觉得唔啱㗎，所以嚟紧会上深圳试药。」吴文忻坦言除了两个女是她的最强动力外，朋友支持同样为她注入无穷力量，其中一人是彭秀慧。

吴文忻称好姊妹为她举行生前追思会

吴文忻续说：「彭秀慧佢日日打电话关心，我系有时觉得佢好烦，但系其实真系好warm嘅，真系好唔同嘅，成件好事好有爱，令我有返动力。」吴文忻又称好姊妹早前为她在酒店房举行生前追思会：「其实我不嬲都百无禁忌嘅，同埋我反而觉得可以将死亡攞出嚟讲呢，反而系仲好。即系代表咗你克服咗𠮶个死亡嘅恐惧。成班女仔好开心，似系一个加油站。」

相关阅读：吴文忻首谈离婚！前夫曾被质疑抛弃癌末妻 认婚变多时：佢未必系个好伴侣，但一定系个好爸爸