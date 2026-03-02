周杰伦8岁儿子正面罕曝光 面上两部位同老窦似足九成 父子「神同步」动作证基因神奇

天王周杰伦（周董）与昆凌2015年举行婚礼，大女Hathaway同年出世，2017年追仔成功诞下Romeo，2022年再添细女 Jacinda。周杰伦与昆凌多年来对三个仔女相当保护，但近日一家人现身澳洲网球公开赛时，意外曝光8岁囝囝Romeo的正面，引起网民热议。

周杰伦昆凌打扮低调

周杰伦一家原本低调观赛，当日周杰伦戴上太阳眼镜，穿上黑Tee外衬啡色短袖恤衫，与同样打扮低调的老婆昆凌并肩而坐。至于身穿白色休闲运动外套的囝囝Romeo，戴著墨镜坐在二人前方的观众席上。

相关阅读：周杰伦宣布参加澳网 自嘲：可能连球都碰不到就出局 豪言胜出将奖金全数捐出

网民惊讶发现，Romeo不仅完美继承父母的「最强基因」，鼻子和嘴部，甚至脸型与下颚线条是爸爸周杰伦的翻版。更有趣的是，周杰伦下意识地揉捽鼻调整太阳眼镜的动作，Romeo与父亲如出一辙同步抓鼻，绝佳默契被形容为「迷你版周杰伦」。

周杰伦儿子网球好手

周杰伦早前曾参加「澳洲网球公开赛」的表演赛「One Point Slam（一球制胜）」，首次踏足国际网球赛事，最终周杰伦在对手开波后，未挥拍便告落败。周杰伦曾提到：「家里第一个网球冠军不是我。」事关早在儿子Romeo年仅3岁时，已开始接触网球，到6岁就参加青少年赛事，更成功夺冠，令周杰伦感到骄傲。

相关阅读：天王嫂火辣身材大解放 丰满身材表露无遗 爱妻号老公转战体坛发展？