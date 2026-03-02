孙燕姿时隔12年重返台北 震撼宣布：5月首攻大巨蛋开唱

华语乐坛天后孙燕姿上周推出全新风格单曲《飞瀑而下》，为酝酿已久的2026年《就在日落以后》巡回演唱会拉开完美序幕。这首充满力量与美学的新作，瞬间唤醒无数乐迷对燕姿现场演出的渴望与期待。

孙燕姿处女攻巨蛋

今日，孙燕姿正式带来震撼消息：睽违12年，她将再度于台北举行大型演唱会，更将首次登上台北大巨蛋的舞台！「孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会–台北站」确定于5月15日及17日盛大登场。燕姿感性表示：「5月15、17日我将带着《就在日落以后》巡演来到台北大巨蛋，期待到时候和你们见面！」

燕姿抢票攻略公开

开春接连两周传来天后重磅喜讯，歌迷们务必锁定售票资讯！门票将于3月20日中午12点在KKTIX售票系统全面开卖。此外，为回馈粉丝，特别规划两阶段优先预购，国泰世华CUBE信用卡卡友、Live Nation会员则有开放抢先预购，以及CUBE追光同行套票专区。

孙燕姿为个唱造势

为喜迎被誉为近年最具穿透力的华语演唱会，孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会攻顶台北大巨蛋，预计从3月4日开始，户外广告将铺天盖地串起台北捷运25站捷运联播，桃园机场捷运大厅层、西门町六号出口广场、三创园区、信义区市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地标都能遇见「天后」美丽的身影，一同极美欢庆！