Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孙燕姿时隔12年重返台北 震撼宣布：5月首攻大巨蛋开唱

影视圈
更新时间：20:15 2026-03-02 HKT
发布时间：20:15 2026-03-02 HKT

华语乐坛天后孙燕姿上周推出全新风格单曲《飞瀑而下》，为酝酿已久的2026年《就在日落以后》巡回演唱会拉开完美序幕。这首充满力量与美学的新作，瞬间唤醒无数乐迷对燕姿现场演出的渴望与期待。

孙燕姿处女攻巨蛋

今日，孙燕姿正式带来震撼消息：睽违12年，她将再度于台北举行大型演唱会，更将首次登上台北大巨蛋的舞台！「孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会–台北站」确定于5月15日及17日盛大登场。燕姿感性表示：「5月15、17日我将带着《就在日落以后》巡演来到台北大巨蛋，期待到时候和你们见面！」

燕姿抢票攻略公开

开春接连两周传来天后重磅喜讯，歌迷们务必锁定售票资讯！门票将于3月20日中午12点在KKTIX售票系统全面开卖。此外，为回馈粉丝，特别规划两阶段优先预购，国泰世华CUBE信用卡卡友、Live Nation会员则有开放抢先预购，以及CUBE追光同行套票专区。

孙燕姿为个唱造势

为喜迎被誉为近年最具穿透力的华语演唱会，孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会攻顶台北大巨蛋，预计从3月4日开始，户外广告将铺天盖地串起台北捷运25站捷运联播，桃园机场捷运大厅层、西门町六号出口广场、三创园区、信义区市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地标都能遇见「天后」美丽的身影，一同极美欢庆！

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
1小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
12小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱美军三架F-15战机于科威特坠落伊朗认责但美方称友军「误击」︱不断更新
即时国际
2小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
9小时前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
9小时前
伊朗对阿联酋发动袭击。 美联社
伊朗导弹反击｜革命卫队称美军已逾560人死伤 中情局6高官亡
即时国际
6小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
10小时前
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
影视圈
7小时前
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
影视圈
5小时前
先施再执一间！？上环店传年底约满结业 获连锁药房顶租 百年百货品牌将剩1分店......
先施再执一间！？上环店传年底约满结业 获连锁药房顶租 百年百货品牌将剩1分店......
生活百科
8小时前