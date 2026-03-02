Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《惊蛰无声》内地票房劲破10亿 英皇电影出品发行 获杨受成盛赞：极高水准巨制

更新时间：17:15 2026-03-02 HKT
《惊蛰无声》由国家安全部指导创作，英皇电影联合投资出品及荣誉发行，由大导演张艺谋执导，2月28日已于港澳戏院震撼上映，掀起马年最强话题热潮！电影凭借紧凑剧情、层层反转的悬疑布局，自内地上映以来口碑与票房齐飞，成为近期最受瞩目的话题之作。

易烊千玺、朱一龙、宋佳领衔主演

电影云集强大演员阵容，易烊千玺、朱一龙领衔主演，宋佳领衔主演，雷佳音、杨幂及林博洋主演，张译友情出演，刘诗诗及刘耀文特别出演。剧情以一宗看似平常却暗藏巨大阴谋的案件为引子，牵出一场关乎国家安全的惊天危机。故事围绕情报战线上无名英雄的生死博弈，在暗流涌动的城市中，各方势力角力交锋。主角在敌暗我明的险境中抽丝剥茧，步步逼近真相，却亦陷入信任与背叛的重重迷雾。截至最新统计，《惊蛰无声》于内地农历新年档上映后至今，票房已突破10亿人民币，当中更连续4天录得单日过亿票房，一举成为中国影史春节档犯罪片票房冠军，气势如虹！

一众艺人齐声赞赏

香港日前亦特别举办口碑优先场，除英皇集团主席杨受成博士及夫人外，亦邀请一众艺人在场欣赏，包括何珮瑜、杨天宇、黎展峰、冼色丽、刘若宝、黎峻、郑嘉欣，以及SULIS的Jonathan和Logout、The Lemon Ones的Bobo和Jero、田启文、张彦博、吴沚默等。杨受成博士特别提到：「《惊蛰无声》卡士强劲，电影更是由国家安全部指导创作，内容真实刺激，精彩绝伦，是极高水准的犯罪悬疑剧情巨制，我个人非常推荐！」

映后不少嘉宾大赞电影节奏明快、张力十足，「全程无冷场，每个细节都可能是伏笔」、「剧情多次反转，结局震撼」、「年度必看悬疑力作」、「既有大片格局，也有细腻情感」。《惊蛰无声》以高规格制作打造震撼视听体验，既有紧张刺激的动作场面，亦有耐人寻味的人性刻画，成功将国家安全题材融入商业类型片框架之中，兼具观赏性与思考性。电影现已于港澳各大戏院上映，英皇电影、银都机构联合港澳发行，诚邀观众入场感受这场大银幕下张力逼人的惊心对决。

