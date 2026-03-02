陈松伶个唱重温40年光辉岁月 谭玉瑛麦长青惊喜现身 手脚唔协调老公撑场共舞

陈松伶（松松）日前于新伊馆举行《陈松伶演唱会－香港》，全场座无虚席，气氛热烈。演唱会以一段回顾松松入行40年影视作品的精采时刻短片揭开序幕，紧接她身穿红衣献唱当年参加歌唱比赛的参赛歌曲《零时十分》，为演出打响头炮。其后她更送上《财神到》、《祝福你》等贺年串烧歌，并走下台向观众大派利是，场面热闹。松松感性分享：「1985年我梦想成真入行，2026年可以再喺香港开演唱会，系再一次梦境成真。」

陈松伶儿歌Medley掀集体回忆

换上华丽舞台装后在一众舞蹈员伴舞下，松松以「上海十里洋场」为背景，演绎《夜上海》、《永远的微笑》等金曲串烧。随后她送上一连串经典儿歌，包括《小时候》、《跳飞机》、《乌卒卒》等，掀起全场回忆杀。更惊喜的是，昔日儿童节目拍档谭玉瑛与麦长青突然现身，三人难得合体，同台大谈当年趣事，更带领全场合唱《乌卒卒》，欢笑声不断。松松笑言：「筹备演唱会时问朋友最想听咩歌，估唔到最多人拣《乌卒卒》！今晚好似同学会聚会，好开心见到咁多旧朋友，真系好开心今晚可以同谭玉瑛姐姐同麦包一齐唱歌倾计，唔系开演唱会都未必有咁嘅机会！」三人更首度在现场合唱《相聚一刻》。

张铎现身共舞

松松特别感谢音乐总监张与辰的付出，大赞他「有才华又年轻」，为演唱会编曲及陪练尽心尽力。期间，她的内地演员丈夫张铎惊喜现身，以行动力撑太太。松松笑说：「我逼佢陪我跳呢part舞，佢明明手脚唔太协调都肯上台陪我。」她透露张铎今早才飞抵香港彩排，完成演出后便要赶回内地继续拍戏，让她感动表示：「我一直觉得自己好幸运遇到佢。」

松松劲歌Encore掀高潮

Encore环节，松松突破形象化身劲歌舞后，跳唱《冰山大火》、《煞科》、《隆重登场》及《花花宇宙》，展现苦练多时的舞技，她坦言：「呢part舞对我系好大挑战，用咗好多时间排㗎！」原本以新歌《松伶》作结，但观众热情不减，场馆亮灯5分钟后仍不肯离场，松松即兴再度上台，献唱《追》及《爱是永恒》，为演出画上圆满句号。

松松完骚后感言数度哽咽

完骚后，松松难掩兴奋：「今晚好兴奋，兴奋到有少少甩漏，但好彩团队即刻执生，观众亦好宽容、好接纳，我好感动，有几度哽咽。希望不久将来喺唔同地方同大家再见面。」庆功宴上，演唱会总监陈淑芬送上精美蛋糕，补祝松松与张铎16周年结婚纪念，更大爆松松为演唱会由77公斤减至53公斤的惊人毅力。音乐总监张与辰亦分享感受：「好多谢陈太信任我，俾我有机会做呢件事。见到观众又笑又喊，所有努力都值得，真系好满足。」

刘德华张学友送花篮祝贺

圈中好友亦纷纷到场支持，包括刘德华、胡枫、薛家燕、罗家英、Maria Cordero、谢天华、黄智贤、洪欣、乐易玲等；张学友、郑伊健、草蜢、周慧敏等则送上花篮祝贺。粉丝更于场外精心布置「打卡区」，让观众重温松松的经典形象。