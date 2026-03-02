美国演员工会奖2026｜Michael B. Jordan爆冷打败「甜茶」赢影帝 奥斯卡封帝赔率急升

美国演员工会（SAG）年度颁奖礼「Actor Awards」香港时间今早于洛杉矶举行，最大焦点落在Michael B. Jordan凭惊栗片《罪人们》爆冷夺得影帝，此片同时赢得最佳电影整体演出奖。Michael的奥斯卡封帝赔率即由5%急升至33%。Michael击败大热的《Marty Supreme》添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）、《一战再战》里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）等劲敌。他在台上明显流露紧张与激动，开腔第一句便坦言「绝对没有预计会站在这里」，其后向演员工会致谢，表示能够获得同行认可，意义尤深。

《哈姆尼特》Jessie冇对手夺影后

Michael回忆自己年轻时加入工会，只能在电视机前远观颁奖礼，如今亲身站在台上发表感言，感到既不真实，亦极其幸运。他同时向家人及多年合作拍档致谢，特别点名《罪人们》导演Ryan Coogler，指后者多年间不断鼓励其尝试更具风险的角色，推动他跳出商业动作片框架，逐步探索更广阔的表演空间。Michael在台上数度哽咽，其间全场报以掌声，气氛感人。Ryan成为史上首名黑人导演两度赢得Actors Awards的整体演出奖，2018年他已凭《黑豹》夺奖。影后方面，由文学改编作品《哈姆尼特》的Jessie Buckley大热夺得最佳女主角。早于颁奖礼前已被媒体视为大热人选，最终不负众望，她已摘下金球奖及「英国奥斯卡」BAFTA等多个影后殊荣。

最佳电影男配角由辛潘（Sean Penn）凭《一战再战》夺得。女配角则是《凶器》的Amy Madigan。《职业特工队：最终清算》摘下最佳特技演出。

《混沌少年时》Owen Cooper攞奖攞到手软

电视剧方面，「喜剧类」赛果同样话题十足，描写荷里活电视制作生态的喜剧《斗戏影业》表现突出，除夺得最佳喜剧群戏奖外，主演薛夫洛根（Seth Rogen）更获颁视帝。喜剧组视后则追授予1月底离世的Catherine O’Hara，她在《斗戏影业》中饰演一名曾红极一时、如今在业界边缘挣扎求存的资深女星，薛夫在台上盛赞Catherine，全场起立鼓掌致敬，不少嘉宾亦感动落泪。迷你剧方面，Owen Cooper凭《混沌少年时》夺得最佳男主角，成为Actors Awards史上最年轻的视帝得主，可惜他缺席颁奖礼。迷你剧视后则由《死前欲望清单》米雪威廉丝（Michelle Williams）捧走。剧情剧集方面，《匹兹堡》赢得最佳群戏奖外，男主角Noah Wyle亦称帝，《头号外交官》Keri Russell封后。

夏里逊福夺终身成就奖

至于终身成就奖方面，大会把今年殊荣颁予荷里活传奇影星夏里逊福（Harrison Ford），他自嘲终身成就奖来得太早，他仍在片场奔跑打斗，惹来全场笑声，他又提到多年来与不同导演及拍档合作的点滴，并特别感谢《夺宝奇兵》系列导演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）。