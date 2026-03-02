伊朗局势丨吴辰君移居杜拜首遇飞弹 巨响撼动豪宅 传超市现抢购潮：前两天才刚把冰箱补满

47岁台湾女星吴辰君曾在港发展，自婚后诞下一对仔女，已淡出幕前多年，还与阿里巴巴集团优酷总经理廖怀南老公移居杜拜多年。近期正值美伊冲突升温，杜拜受到战火波及。吴辰君昨日（1日）在IG分享亲身经历，描述听到飞弹拦截巨响的惊悚瞬间，并透露当地目前情况。而内地男艺人李茂到杜拜旅行，同样滞留当地。

吴辰君仔女面前故作镇定

吴辰君昨日（1日）在IG还原惊险一刻，她表示事发时正和儿子坐在饭厅：「人生第一次亲耳听见三声巨响，伴随著房屋震动」，看到新闻传来飞弹消息与不远处的火光，让她几乎忍不住泪水，但为了孩子只能在他们面前故作镇定。

吴辰君体会平凡日常珍贵

吴辰君坦言：「从没想过，我们也会亲身经历导弹拦截与震耳的巨响。」外传当地的超市出现抢购，吴辰君庆幸在前两天将雪柜填满：「还好，目前Dubai的水、电、食物都正常。前两天才刚把冰箱补满，没想到会遇到这样的突发状况。」吴辰君因今次经历有深刻体会，原来平凡安稳的日常，是多么珍贵。

吴辰君尽管心有余悸，但更关心孩子的心理状态，为了不让孩子们恐慌，努力维持生活原有的节奏。吴辰君曾与仔女交谈：「我们和孩子聊了现况。孩子们其实很懂事，在家阅读、玩桌游，安静地做自己的事。因为我相信，只要大人稳住了，孩子的世界就依然是安全的。」

李茂归期存隐忧一晚没睡

除了吴辰君，内地男艺人李茂正滞留杜拜，他在2月28日曾在微博透露：「原本明天回北京的航班取消…在海滩隐约听到了十分沉闷的5声爆炸声…第一次觉得离战争这么近」，获不少网民关注其安全。

李茂昨晨6时许曾开直播，表示：「现在是早上6点多，天已经亮了，我一晚上没睡，本来今天凌晨要去机场，但是航班被取消了，改签的航班也被取消了，现在只剩下明天凌晨3点多的航班目前还未被取消。」李茂又提到「想回家」。

