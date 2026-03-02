Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Teddy Fan个唱向女友求婚 抱得美人归 好友Tyson Yoshi、Gareth.T齐见证

由幕后音乐人转型至幕前的唱作歌手Teddy Fan（范梓谦），昨晚假旺角麦花臣场馆举行首个个人演唱会《TEDDY FAN BOSSGAME LIVE 2026》，全场爆满！Teddy多年来在幕后累积的好人缘展露无遗，获多位圈中好友担任嘉宾撑场，包括JFFT全员、Tyson Yoshi、Gareth.T（汤令山）及 Billy Choi（蔡承恩）。而全晚最大亮点，莫过于Encore环节Teddy向女友Lose Wing求婚，成功抱得美人归，令演唱会变成大型放闪现场！

JFFT登场掀高潮

Teddy以三首热血快歌开场。舞台中央的巨型颈箍装置极抢眼，Teddy分享颈箍是代表之前发生过嘅严重车祸之后，要活在当下做人生最想做的事，第一就是开骚，第二是结婚，全场乐迷报以热烈掌声，齐喊「求婚」。JFFT成员逐一登场，掀起全晚第一波高潮。先有良少合唱《放大假》，紧接鸡翼现身合唱《压力失忆棍》，床哥则与 Teddy 温馨合唱送给女儿的《娜娜》。神秘嘉宾（含少）更从观众席惊喜现身，更即场用网向观众「逗利是」，场面搞笑热闹。最后米爷与Teddy合唱《真心有病》及《米酒》。

Gareth.T与Teddy合唱《国际孤独等级》

好友Billy Choi亦现身合唱《不想放假》，近日宣布荣升人夫及人父的他更派利是给Teddy；Gareth.T出场与Teddy合唱《国际孤独等级》，更谈到他俩由网友成为密友令四嫂（Teddy女友）最嬲，Gareth则说双方夹得来主要原因是Teddy很「搞笑」。而与Teddy合作无间的 Tyson Yoshi亦惊喜现身合唱《1994》，Teddy感谢Tyson是提点他是时候要做自己歌的最大动力。在Encore 时段，Teddy藉Sinnie未能到场，邀请女友Lose Wing上台代唱《898》，怎料音乐响起的却是结婚进行曲，Teddy在全场过千观众及亲友的见证下，拿出早已准备好的花及戒指向「四嫂」求婚，全场观众随即起哄尖叫，两人深情拥吻后合唱《898》，为这个充满热血与感动的晚上，画上最完美的句号。

