Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Rosé@BLACKPINK获「年度国际歌曲」创K-Pop历史 Olivia Dean夺4奖成「全英音乐大奖」大赢家

影视圈
更新时间：23:15 2026-03-01 HKT
发布时间：23:15 2026-03-01 HKT

英国乐坛盛事「全英音乐大奖」（BRIT Awards）今年首度离开伦敦，移师曼彻斯特举行，除了 韩团BLACKPINK成员Rosé创下历史外，昨晚最大的赢家莫过于26岁格林美新人奖女歌手Olivia Dean，她个人横扫4项大奖，成为本届「大满贯」歌后。

Rosé感谢BLACKPINK3位队友

BLACKPINK成员Rosé凭借与美国天王Bruno Mars合作的火红洗脑歌《APT.》，成功夺得「年度国际歌曲」，正式写下历史新篇章，刷新K-Pop纪录，成首位捧走「全英音乐大奖」奖座的韩国艺人。Rosé在台上感谢合作队友Bruno Mars及一众 BLINKS（粉丝暱称）：「我有太多想要感谢的人，首先是Bruno，这个奖就由我代替我们两个人来领取了。谢谢你成为我最重要的导师和最好的朋友，真的非常感谢你所做的一切，我很爱你。」她又感谢BLACKPINK 3位队友，指她们启发她很多灵感，以及感谢所属公司The Black Label老板兼音乐制作人Teddy。

Ozzy Osbourne获追封「终身成就奖」

Olivia Dean横扫「年度歌手」、「年度专辑」、「年度歌曲」及「最佳流行歌手」。她在台上表示：「制作这张专辑（《The Art of Loving）改变了我的人生，这张唱片关于爱和互相爱护，因世界上有很多人感觉不到爱。」Lola Young夺「最佳新人」、摇滚乐队Wolf Alice膺「年度团体奖」。Oasis成员Noel Gallagher获颁「年度唱作人」、PinkPantheress摘下「年度制作人」，只有24岁的她成史上最年轻得此奖的人；西班牙天后Rosalia则赢得「国际年度歌手」。去年离世的重金属乐队Black Sabbath主音Ozzy Osbourne获追封「终身成就奖」，其太太Sharon Osbourne及女儿Kelly Osbourne上台领奖，Sharon直言：「Ozzy是真诚的、有天赋、完全不可预测的人，他也是一个狂野的人、一个真正的艺术家。」Robbie Williams与Black Sabbath一同演出，向Ozzy致敬。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新
即时国际
1小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
7小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
11小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
4小时前
TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密
TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密
影视圈
5小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
8小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
15小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
13小时前
马年车牌拍卖︱英文单字「H」车牌2000万成交 历来第四高 无字头「30」455万成交
01:25
马年车牌拍卖︱英文单字「H」车牌2000万成交 历来第四高 无字头「30」455万成交
社会
7小时前