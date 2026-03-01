Rosé@BLACKPINK获「年度国际歌曲」创K-Pop历史 Olivia Dean夺4奖成「全英音乐大奖」大赢家

英国乐坛盛事「全英音乐大奖」（BRIT Awards）今年首度离开伦敦，移师曼彻斯特举行，除了 韩团BLACKPINK成员Rosé创下历史外，昨晚最大的赢家莫过于26岁格林美新人奖女歌手Olivia Dean，她个人横扫4项大奖，成为本届「大满贯」歌后。

Rosé感谢BLACKPINK3位队友

BLACKPINK成员Rosé凭借与美国天王Bruno Mars合作的火红洗脑歌《APT.》，成功夺得「年度国际歌曲」，正式写下历史新篇章，刷新K-Pop纪录，成首位捧走「全英音乐大奖」奖座的韩国艺人。Rosé在台上感谢合作队友Bruno Mars及一众 BLINKS（粉丝暱称）：「我有太多想要感谢的人，首先是Bruno，这个奖就由我代替我们两个人来领取了。谢谢你成为我最重要的导师和最好的朋友，真的非常感谢你所做的一切，我很爱你。」她又感谢BLACKPINK 3位队友，指她们启发她很多灵感，以及感谢所属公司The Black Label老板兼音乐制作人Teddy。

Ozzy Osbourne获追封「终身成就奖」

Olivia Dean横扫「年度歌手」、「年度专辑」、「年度歌曲」及「最佳流行歌手」。她在台上表示：「制作这张专辑（《The Art of Loving）改变了我的人生，这张唱片关于爱和互相爱护，因世界上有很多人感觉不到爱。」Lola Young夺「最佳新人」、摇滚乐队Wolf Alice膺「年度团体奖」。Oasis成员Noel Gallagher获颁「年度唱作人」、PinkPantheress摘下「年度制作人」，只有24岁的她成史上最年轻得此奖的人；西班牙天后Rosalia则赢得「国际年度歌手」。去年离世的重金属乐队Black Sabbath主音Ozzy Osbourne获追封「终身成就奖」，其太太Sharon Osbourne及女儿Kelly Osbourne上台领奖，Sharon直言：「Ozzy是真诚的、有天赋、完全不可预测的人，他也是一个狂野的人、一个真正的艺术家。」Robbie Williams与Black Sabbath一同演出，向Ozzy致敬。